«Страна.ua»: бойцы ВСУ готовы на дезертирство из-за закона о мобилизации

15 апреля 2024 в 11:06 Размер текста - 17 +

Боец ВСУ сообщил, что сбежит из части из-за нового закона Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Изменения в законодательстве Украины, касающиеся мобилизации, вызвали негативную реакцию среди военнослужащих ВСУ. Недавно принятый Верховной Радой законопроект предусматривает отмену демобилизации, что фактически означает бессрочную службу в рядах ВСУ до окончания конфликта. Один из опрошенных заявил, что самовольно покинет часть. «Уйду в СОЧ (самовольное оставление части — прим. URA.RU)», — заявил украинец на видео, которое опубликовано в telegram-канале издания «Страна». Новость по теме Верховная Рада Украины приняла закон об ужесточении мобилизации: что изменится Еще один украинский боец выразил свое возмущение. «Я их перестреляю всех. То есть я сейчас встаю, иду на войну, а они тут отрастили животы и будут сидеть в Верховной Раде?» — подчеркнул он. Ранее Верховная Рада Украины одобрила законопроект, направленный на ужесточение мер мобилизации в стране. Закон был принят во втором чтении большинством голосов. Нововведения затрагивают не только процедуру мобилизации, но и условия службы, а также последствия для тех, кто пытается избежать призыва. Например, согласно документу, демобилизация после 36 месяцев службы теперь невозможна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Изменения в законодательстве Украины, касающиеся мобилизации, вызвали негативную реакцию среди военнослужащих ВСУ. Недавно принятый Верховной Радой законопроект предусматривает отмену демобилизации, что фактически означает бессрочную службу в рядах ВСУ до окончания конфликта. Один из опрошенных заявил, что самовольно покинет часть. «Уйду в СОЧ (самовольное оставление части — прим. URA.RU)», — заявил украинец на видео, которое опубликовано в telegram-канале издания «Страна». Еще один украинский боец выразил свое возмущение. «Я их перестреляю всех. То есть я сейчас встаю, иду на войну, а они тут отрастили животы и будут сидеть в Верховной Раде?» — подчеркнул он. Ранее Верховная Рада Украины одобрила законопроект, направленный на ужесточение мер мобилизации в стране. Закон был принят во втором чтении большинством голосов. Нововведения затрагивают не только процедуру мобилизации, но и условия службы, а также последствия для тех, кто пытается избежать призыва. Например, согласно документу, демобилизация после 36 месяцев службы теперь невозможна.