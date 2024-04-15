«Страна.ua»: бойцы ВСУ готовы на дезертирство из-за закона о мобилизации

Изменения в законодательстве Украины, касающиеся мобилизации, вызвали негативную реакцию среди военнослужащих ВСУ. Недавно принятый Верховной Радой законопроект предусматривает отмену демобилизации, что фактически означает бессрочную службу в рядах ВСУ до окончания конфликта.
Один из опрошенных заявил, что самовольно покинет часть. «Уйду в СОЧ (самовольное оставление части — прим. URA.RU)», — заявил украинец на видео, которое опубликовано в telegram-канале издания «Страна».
Еще один украинский боец выразил свое возмущение. «Я их перестреляю всех. То есть я сейчас встаю, иду на войну, а они тут отрастили животы и будут сидеть в Верховной Раде?» — подчеркнул он.
Ранее Верховная Рада Украины одобрила законопроект, направленный на ужесточение мер мобилизации в стране. Закон был принят во втором чтении большинством голосов. Нововведения затрагивают не только процедуру мобилизации, но и условия службы, а также последствия для тех, кто пытается избежать призыва. Например, согласно документу, демобилизация после 36 месяцев службы теперь невозможна.
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