«Страна.ua»: бойцы ВСУ готовы на дезертирство из-за закона о мобилизации

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Боец ВСУ сообщил, что сбежит из части из-за нового закона Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Изменения в законодательстве Украины, касающиеся мобилизации, вызвали негативную реакцию среди военнослужащих ВСУ. Недавно принятый Верховной Радой законопроект предусматривает отмену демобилизации, что фактически означает бессрочную службу в рядах ВСУ до окончания конфликта.

Один из опрошенных заявил, что самовольно покинет часть. «Уйду в СОЧ (самовольное оставление части — прим. URA.RU)», — заявил украинец на видео, которое опубликовано в telegram-канале издания «Страна».

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Верховная Рада Украины приняла закон об ужесточении мобилизации: что изменится

Еще один украинский боец выразил свое возмущение. «Я их перестреляю всех. То есть я сейчас встаю, иду на войну, а они тут отрастили животы и будут сидеть в Верховной Раде?» — подчеркнул он.

Ранее Верховная Рада Украины одобрила законопроект, направленный на ужесточение мер мобилизации в стране. Закон был принят во втором чтении большинством голосов. Нововведения затрагивают не только процедуру мобилизации, но и условия службы, а также последствия для тех, кто пытается избежать призыва. Например, согласно документу, демобилизация после 36 месяцев службы теперь невозможна.

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Изменения в законодательстве Украины, касающиеся мобилизации, вызвали негативную реакцию среди военнослужащих ВСУ. Недавно принятый Верховной Радой законопроект предусматривает отмену демобилизации, что фактически означает бессрочную службу в рядах ВСУ до окончания конфликта. Один из опрошенных заявил, что самовольно покинет часть. «Уйду в СОЧ (самовольное оставление части — прим. URA.RU)», — заявил украинец на видео, которое опубликовано в telegram-канале издания «Страна». Еще один украинский боец выразил свое возмущение. «Я их перестреляю всех. То есть я сейчас встаю, иду на войну, а они тут отрастили животы и будут сидеть в Верховной Раде?» — подчеркнул он. Ранее Верховная Рада Украины одобрила законопроект, направленный на ужесточение мер мобилизации в стране. Закон был принят во втором чтении большинством голосов. Нововведения затрагивают не только процедуру мобилизации, но и условия службы, а также последствия для тех, кто пытается избежать призыва. Например, согласно документу, демобилизация после 36 месяцев службы теперь невозможна.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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