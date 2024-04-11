Верховная Рада Украины приняла закон об ужесточении мобилизации: что изменится

Верховная Рада приняла законопроект об ужесточении мобилизации на Украине

11 апреля 2024 в 18:06 Размер текста - 17 +

Во втором чтении за законопроект о ужесточении мобилизации проголосовало 283 депутата Фото: Официальный сайт президента Украины Верховная Рада Украины одобрила законопроект, направленный на ужесточение мер мобилизации в стране. Закон был принят во втором чтении большинством голосов — за проголосовали 283 депутата. Нововведения затрагивают не только процедуру мобилизации, но и условия службы, а также последствия для тех, кто пытается избежать призыва. Например, согласно документу, демобилизация после 36 месяцев службы теперь невозможна. URA.RU приводит информацию, известную об этом законопроекте. «Все! Закон про мобилизацию принят! За — 283», — сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом он заявил в своем telegram-канале. Новость по теме Сколько еще украинцев могут мобилизовать Положения закона, одобренные во втором чтении Украинские издания РБК-Украина и «Общественные Новости» предлагают краткую выжимку нововведений. Например, согласно данным изданий, с 2025 года в вузах всех форм собственности будет проводиться базовая общевойсковая подготовка. Она станет элементом обучения в учебных заведениях. Также признанные ранее ограниченно пригодными обязаны пройти медосмотр повторно. Его обязаны пройти и те, кто получил вторую и третью группу инвалидности после 24 февраля 2022 года. Чтобы определить пригодность призывников к службе. Срочная служба была заменена на базовую военную службу сроком в пять месяцев в мирное время и в три — в военное время. Отмечается, что граждане Украины младше 24 лет смогут выбрать год и период ее прохождения. Закон обязывает украинцев носить с собой военно-учетный документ и показывать его по первому требованию представителей ТЦК, полицейских или ГНСУ. Также граждане (военнообязанные) должны обновить свои данные в электронном кабинете, ЦНАПе или ТЦКе. Пока они этого не сделают, им будут ограничены консульские услуги за границей и права в управлении авто. Проект оставляет право на увольнение со службы у людей с инвалидностью. Также уволиться могут солдаты, пережившие плен. На отсрочку военной службы имеют право опекуны и усыновители, которые также могут претендовать на увольнение. Уточняется, что при заключении первого контракта военные могут требовать компенсацию от первого взноса по кредиту по ипотеке. Компенсация составляет 50% от взноса. Новость по теме Военкор Ткач: мобилизация 250 тысяч украинцев оттянет поражение ВСУ на полгода Отмененные предварительно одобренные нормы Норма об одноразовой доплате военнослужащим, находящимся на «нуле» исключена. Предполагалось доплачивать к 70 тысяч гривен. Отменена также ежемесячная выплата вознаграждения за особенности прохождения службы. Планировалось платить 10 тысяч гривен. И отклонена фиксированная плата военным за уничтоженную технику РФ. Ранее Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных в первом чтении. Согласно документу, заключенным мобилизоваться в ВСУ. Также советник по гендерным вопросам командующего Сухопутных войск Украины Оксана Григорьева отметила, что страна в ближайшие годы может начать мобилизацию женщин. По ее словам защита родины является обязанностью каждого гражданина, в том числе женщин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Верховная Рада Украины одобрила законопроект, направленный на ужесточение мер мобилизации в стране. Закон был принят во втором чтении большинством голосов — за проголосовали 283 депутата. Нововведения затрагивают не только процедуру мобилизации, но и условия службы, а также последствия для тех, кто пытается избежать призыва. Например, согласно документу, демобилизация после 36 месяцев службы теперь невозможна. URA.RU приводит информацию, известную об этом законопроекте. «Все! Закон про мобилизацию принят! За — 283», — сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом он заявил в своем telegram-канале. Украинские издания РБК-Украина и «Общественные Новости» предлагают краткую выжимку нововведений. Например, согласно данным изданий, с 2025 года в вузах всех форм собственности будет проводиться базовая общевойсковая подготовка. Она станет элементом обучения в учебных заведениях. Также признанные ранее ограниченно пригодными обязаны пройти медосмотр повторно. Его обязаны пройти и те, кто получил вторую и третью группу инвалидности после 24 февраля 2022 года. Чтобы определить пригодность призывников к службе. Срочная служба была заменена на базовую военную службу сроком в пять месяцев в мирное время и в три — в военное время. Отмечается, что граждане Украины младше 24 лет смогут выбрать год и период ее прохождения. Закон обязывает украинцев носить с собой военно-учетный документ и показывать его по первому требованию представителей ТЦК, полицейских или ГНСУ. Также граждане (военнообязанные) должны обновить свои данные в электронном кабинете, ЦНАПе или ТЦКе. Пока они этого не сделают, им будут ограничены консульские услуги за границей и права в управлении авто. Проект оставляет право на увольнение со службы у людей с инвалидностью. Также уволиться могут солдаты, пережившие плен. На отсрочку военной службы имеют право опекуны и усыновители, которые также могут претендовать на увольнение. Уточняется, что при заключении первого контракта военные могут требовать компенсацию от первого взноса по кредиту по ипотеке. Компенсация составляет 50% от взноса. Норма об одноразовой доплате военнослужащим, находящимся на «нуле» исключена. Предполагалось доплачивать к 70 тысяч гривен. Отменена также ежемесячная выплата вознаграждения за особенности прохождения службы. Планировалось платить 10 тысяч гривен. И отклонена фиксированная плата военным за уничтоженную технику РФ. Ранее Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных в первом чтении. Согласно документу, заключенным мобилизоваться в ВСУ. Также советник по гендерным вопросам командующего Сухопутных войск Украины Оксана Григорьева отметила, что страна в ближайшие годы может начать мобилизацию женщин. По ее словам защита родины является обязанностью каждого гражданина, в том числе женщин.