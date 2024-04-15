Умер легендарный летчик испытатель Анатолий Квочур

15 апреля 2024 в 13:41 Размер текста - 17 +

Анатолий Квочур родился в 1952 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Легендарный советский и российский летчик-испытатель, Герой РФ Анатолий Квочур скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщил первый заместитель председателя оборонного комитета Совета Федерации, экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев. «Сегодня ночью ушел из жизни советский и российский летчик, Герой Российской Федерации, заслуженный летчик-испытатель СССР, полковник ВВС России Квочур Анатолий Николаевич», — заявил Бондарев в своем telegram-канале. Он также отметил вклад Квочура в развитие авиации и его участие в «Русских Витязях». Виктор Бондарев вспоминает выдающиеся достижения Квочура, такие, как испытания МиГ-29 с перегрузкой в 1982 году, ночные полеты с авианосца «Адмирал Кузнецов» и участие в авиасалоне Ле-Бурже. Кроме того, летчик прославился уникальными перелетами на Су-27, включая полеты через Северный полюс. Анатолий Квочур родился в 1952 году, был награжден званием Героя России за мужество и героизм при испытаниях новых образцов авиатехники. Его карьера летчика-испытателя охватывала десятилетия, включая работу с такими самолетами, как Су-17, МиГ-29 и МиГ-31. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Легендарный советский и российский летчик-испытатель, Герой РФ Анатолий Квочур скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщил первый заместитель председателя оборонного комитета Совета Федерации, экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев. «Сегодня ночью ушел из жизни советский и российский летчик, Герой Российской Федерации, заслуженный летчик-испытатель СССР, полковник ВВС России Квочур Анатолий Николаевич», — заявил Бондарев в своем telegram-канале. Он также отметил вклад Квочура в развитие авиации и его участие в «Русских Витязях». Виктор Бондарев вспоминает выдающиеся достижения Квочура, такие, как испытания МиГ-29 с перегрузкой в 1982 году, ночные полеты с авианосца «Адмирал Кузнецов» и участие в авиасалоне Ле-Бурже. Кроме того, летчик прославился уникальными перелетами на Су-27, включая полеты через Северный полюс. Анатолий Квочур родился в 1952 году, был награжден званием Героя России за мужество и героизм при испытаниях новых образцов авиатехники. Его карьера летчика-испытателя охватывала десятилетия, включая работу с такими самолетами, как Су-17, МиГ-29 и МиГ-31.