Боевики Талибана* с автоматами задержали вышедших за хлебом россиян

15 апреля 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

После того, как боевики проводили россиян к отелю, там их ждали другие люди с оружием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Афганистане, в городе Газни боевики «Талибана» (находится под санкциями ООН и признаны террористической организацией) с автоматами задержали граждан России, которые вышли за хлебом. Об этом рассказал один из туристов, житель Ульяновска Алексей Мараховец. «Россиян, вышедших вечером за хлебом в Афганистане, задержали боевики „Талибана“», — передает в своем telegram-канале один из туристов Алексей Мараховец. Он отметил, что военные встретили россиян с автоматами в руках. Мараховец рассказал, что в этот момент находился вместе с другими туристами. Они прибыли в страну в рамках авторского тура. Россияне вечером дошли до единственного работающего ларька, купили все нужное и по возвращении в отель были задержаны боевиками. У места проживания граждан России ждали уже другие люди с оружием. *«Талибан» — находится под санкциями ООН и признан террористической организацией Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Афганистане, в городе Газни боевики «Талибана» (находится под санкциями ООН и признаны террористической организацией) с автоматами задержали граждан России, которые вышли за хлебом. Об этом рассказал один из туристов, житель Ульяновска Алексей Мараховец. «Россиян, вышедших вечером за хлебом в Афганистане, задержали боевики „Талибана“», — передает в своем telegram-канале один из туристов Алексей Мараховец. Он отметил, что военные встретили россиян с автоматами в руках. Мараховец рассказал, что в этот момент находился вместе с другими туристами. Они прибыли в страну в рамках авторского тура. Россияне вечером дошли до единственного работающего ларька, купили все нужное и по возвращении в отель были задержаны боевиками. У места проживания граждан России ждали уже другие люди с оружием. *«Талибан» — находится под санкциями ООН и признан террористической организацией