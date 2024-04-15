Боевики Талибана* с автоматами задержали вышедших за хлебом россиян

В Афганистане, в городе Газни боевики «Талибана» (находится под санкциями ООН и признаны террористической организацией) с автоматами задержали граждан России, которые вышли за хлебом. Об этом рассказал один из туристов, житель Ульяновска Алексей Мараховец.
«Россиян, вышедших вечером за хлебом в Афганистане, задержали боевики „Талибана“», — передает в своем telegram-канале один из туристов Алексей Мараховец. Он отметил, что военные встретили россиян с автоматами в руках.
Мараховец рассказал, что в этот момент находился вместе с другими туристами. Они прибыли в страну в рамках авторского тура. Россияне вечером дошли до единственного работающего ларька, купили все нужное и по возвращении в отель были задержаны боевиками. У места проживания граждан России ждали уже другие люди с оружием.
*«Талибан» — находится под санкциями ООН и признан террористической организацией
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