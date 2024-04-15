Звезда «Слова пацана» рассказал о близком родственнике в ВСУ

Кологривый отметил, что уже долго не видел мать, которая живет на УкраинеФото: пресс-служба «Ростелеком»
Актер сериала «Слова пацана» Никита Кологривый сообщил, что муж его матери служит в рядах ВСУ на Украине. Кроме того, он отметил, что много лет не видел маму, которая также живет на Украине.
«У моей мамы муж украинский военный. Так что я как бы меж двух огней нахожусь», — заявил Кологривый для ведущей канала FametimeTv Лауре Джугелии. Информацию передали NEWS.RU. Он добавил, что много лет не виделся с матерью, которая вместе со своим мужем живет на Украине.
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Актер сериала «Слова пацана» Никита Кологривый сообщил, что муж его матери служит в рядах ВСУ на Украине. Кроме того, он отметил, что много лет не видел маму, которая также живет на Украине. «У моей мамы муж украинский военный. Так что я как бы меж двух огней нахожусь», — заявил Кологривый для ведущей канала FametimeTv Лауре Джугелии. Информацию передали NEWS.RU. Он добавил, что много лет не виделся с матерью, которая вместе со своим мужем живет на Украине.