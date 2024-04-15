Звезда «Слова пацана» рассказал о близком родственнике в ВСУ

Кологривый заявил, что муж его матери является военным в ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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фото со съемок сериала "Слово пацана", слово пацана
Кологривый отметил, что уже долго не видел мать, которая живет на Украине Фото:

Актер сериала «Слова пацана» Никита Кологривый сообщил, что муж его матери служит в рядах ВСУ на Украине. Кроме того, он отметил, что много лет не видел маму, которая также живет на Украине.

«У моей мамы муж украинский военный. Так что я как бы меж двух огней нахожусь», — заявил Кологривый для ведущей канала FametimeTv Лауре Джугелии. Информацию передали NEWS.RU. Он добавил, что много лет не виделся с матерью, которая вместе со своим мужем живет на Украине.

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Актер сериала «Слова пацана» Никита Кологривый сообщил, что муж его матери служит в рядах ВСУ на Украине. Кроме того, он отметил, что много лет не видел маму, которая также живет на Украине. «У моей мамы муж украинский военный. Так что я как бы меж двух огней нахожусь», — заявил Кологривый для ведущей канала FametimeTv Лауре Джугелии. Информацию передали NEWS.RU. Он добавил, что много лет не виделся с матерью, которая вместе со своим мужем живет на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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