Челябинская баскетбольная команда «Славянка» вышла в финал Высшей лиги

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Новое здание гимназии № 35. Екатеринбург, баскетбол, баскетбольное кольцо, спорт
Челябинская баскетбольная команда «Славянка» выиграла игру с «Енисей-2» со счетом 76:60 Фото:

Челябинский женский клуб по баскетболу «Славянка» вышел в финал Высшей лиги чемпионата России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства спорта по региону.

«В полуфинале девушки одержали уверенную победу над „Енисей-2“ и теперь поборются за трофей. Лучшим игроком матча стала Анна Ситникова, заработавшая для команды 18 очков», — сообщили в пресс-службе.

Игра с командой «Енисей-2» закончилась победой для челябинского клуба «Славянка» со счетом 76:60. Первая игра финала назначена на 22 апреля, там «Славянка» сыграет против «Владимирских львиц».

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Челябинский женский клуб по баскетболу «Славянка» вышел в финал Высшей лиги чемпионата России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства спорта по региону. «В полуфинале девушки одержали уверенную победу над „Енисей-2“ и теперь поборются за трофей. Лучшим игроком матча стала Анна Ситникова, заработавшая для команды 18 очков», — сообщили в пресс-службе. Игра с командой «Енисей-2» закончилась победой для челябинского клуба «Славянка» со счетом 76:60. Первая игра финала назначена на 22 апреля, там «Славянка» сыграет против «Владимирских львиц».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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