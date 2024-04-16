Челябинская баскетбольная команда «Славянка» вышла в финал Высшей лиги

Челябинская баскетбольная команда «Славянка» выиграла игру с «Енисей-2» со счетом 76:60
Челябинский женский клуб по баскетболу «Славянка» вышел в финал Высшей лиги чемпионата России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства спорта по региону.
«В полуфинале девушки одержали уверенную победу над „Енисей-2“ и теперь поборются за трофей. Лучшим игроком матча стала Анна Ситникова, заработавшая для команды 18 очков», — сообщили в пресс-службе.
Игра с командой «Енисей-2» закончилась победой для челябинского клуба «Славянка» со счетом 76:60. Первая игра финала назначена на 22 апреля, там «Славянка» сыграет против «Владимирских львиц».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!