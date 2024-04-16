Дуров обвинил Цукерберга в попытке скопировать его идеи

17 апреля 2024 в 04:18 Размер текста - 17 +

Предприниматель Павел Дуров заявил, что руководитель корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг пытался скопировать его идеи. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. «Мы встретились с Марком более десяти лет назад. Я все еще управлял „ВКонтакте“ и сказал им, Марку и его коллегам, о нашей платформе, приложении. В итоге они попытались скопировать не то, что мы сделали, а то, как я им сказал, мы делаем. Это было забавно», — заявил Дуров в интервью журналисту. Также он рассказал, что в беседе в Цукербергом оба отказались выходить на российский рынок на глобальном уровне. При этом спустя примерно три недели оба сделали именно это. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предприниматель Павел Дуров заявил, что руководитель корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг пытался скопировать его идеи. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. «Мы встретились с Марком более десяти лет назад. Я все еще управлял „ВКонтакте“ и сказал им, Марку и его коллегам, о нашей платформе, приложении. В итоге они попытались скопировать не то, что мы сделали, а то, как я им сказал, мы делаем. Это было забавно», — заявил Дуров в интервью журналисту. Также он рассказал, что в беседе в Цукербергом оба отказались выходить на российский рынок на глобальном уровне. При этом спустя примерно три недели оба сделали именно это.