16 апреля 2024

Дуров обвинил Цукерберга в попытке скопировать его идеи

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприниматель Павел Дуров заявил, что руководитель корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг пытался скопировать его идеи. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Мы встретились с Марком более десяти лет назад. Я все еще управлял „ВКонтакте“ и сказал им, Марку и его коллегам, о нашей платформе, приложении. В итоге они попытались скопировать не то, что мы сделали, а то, как я им сказал, мы делаем. Это было забавно», — заявил Дуров в интервью журналисту. Также он рассказал, что в беседе в Цукербергом оба отказались выходить на российский рынок на глобальном уровне. При этом спустя примерно три недели оба сделали именно это.

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Предприниматель Павел Дуров заявил, что руководитель корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг пытался скопировать его идеи. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. «Мы встретились с Марком более десяти лет назад. Я все еще управлял „ВКонтакте“ и сказал им, Марку и его коллегам, о нашей платформе, приложении. В итоге они попытались скопировать не то, что мы сделали, а то, как я им сказал, мы делаем. Это было забавно», — заявил Дуров в интервью журналисту. Также он рассказал, что в беседе в Цукербергом оба отказались выходить на российский рынок на глобальном уровне. При этом спустя примерно три недели оба сделали именно это.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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