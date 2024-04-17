Власти Сургута усилят меры безопасности на майские праздники

Мэрия Сургута усилит безопасность на период майских праздников. Об этом сообщает управление общественной безопасности администрации в своем telegram-канале «Безопасный Сургут».
«Обеспечение правопорядка и общественной безопасности будет осуществляться УМВД России по городу Сургуту, личный состав будет переведен на усиленный режим. Привлекут и членов добровольной народной дружины», — сообщает мэрия в tg-канале.
Объекты, на которых будут проходить праздничные мероприятия ко Дню Весны и труда, Пасхи, Дня Победы и на Курбан-байрам обследуют сотрудники Росгвардии. За две недели будет принято решение о временном ограничении дорожного движения, а противопожарные службы будут переведены в режим повышенной готовности.
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