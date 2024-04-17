Власти Сургута усилят меры безопасности на майские праздники

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Вывоз киосков с улицы Ракетная, 2. Екатеринбург, мигалка, полк ппс, полиция, проблесковый маячок
Силовики обследуют все объекты в Сургуте, где планируется проведение праздничных мероприятий Фото:

Мэрия Сургута усилит безопасность на период майских праздников. Об этом сообщает управление общественной безопасности администрации в своем telegram-канале «Безопасный Сургут».

«Обеспечение правопорядка и общественной безопасности будет осуществляться УМВД России по городу Сургуту, личный состав будет переведен на усиленный режим. Привлекут и членов добровольной народной дружины», — сообщает мэрия в tg-канале.

Объекты, на которых будут проходить праздничные мероприятия ко Дню Весны и труда, Пасхи, Дня Победы и на Курбан-байрам обследуют сотрудники Росгвардии. За две недели будет принято решение о временном ограничении дорожного движения, а противопожарные службы будут переведены в режим повышенной готовности.

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Мэрия Сургута усилит безопасность на период майских праздников. Об этом сообщает управление общественной безопасности администрации в своем telegram-канале «Безопасный Сургут». «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности будет осуществляться УМВД России по городу Сургуту, личный состав будет переведен на усиленный режим. Привлекут и членов добровольной народной дружины», — сообщает мэрия в tg-канале. Объекты, на которых будут проходить праздничные мероприятия ко Дню Весны и труда, Пасхи, Дня Победы и на Курбан-байрам обследуют сотрудники Росгвардии. За две недели будет принято решение о временном ограничении дорожного движения, а противопожарные службы будут переведены в режим повышенной готовности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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