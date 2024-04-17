Происшествия ДТП В Челябинске на оживленном перекрестке автомобиль сбил лошадь. Видео 17 апреля 2024 в 19:03 Размер текста - 17 + Лошадь мчалась по проезжей части в сторону поселка «Благодатово» Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске на перекрестке улиц Университетская набережная и Молодогвардейцев 17 апреля автомобиль сбил лошадь. Происшествие попало на камеры наружного наблюдения. Судя по камерам «Интерсвязи», лошадь мчалась по проезжей части. На перекрестке животное выскочило на красный свет светофора и ее сбил автомобиль «Тойота». Шансов у водителя иномарки увернуться от бегущей лошади не было. Как пишет «74.ру», животное было замечено еще у ТРК «Родник». Лошадь мчалась в сторону поселка «Благодатово». В пресс-службе ГИБДД Челябинска пообещали прокомментировать инцидент позже. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске на перекрестке улиц Университетская набережная и Молодогвардейцев 17 апреля автомобиль сбил лошадь. Происшествие попало на камеры наружного наблюдения. Судя по камерам «Интерсвязи», лошадь мчалась по проезжей части. На перекрестке животное выскочило на красный свет светофора и ее сбил автомобиль «Тойота». Шансов у водителя иномарки увернуться от бегущей лошади не было. Как пишет «74.ру», животное было замечено еще у ТРК «Родник». Лошадь мчалась в сторону поселка «Благодатово». В пресс-службе ГИБДД Челябинска пообещали прокомментировать инцидент позже. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям