В Челябинске на оживленном перекрестке автомобиль сбил лошадь. Видео

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Лошадь мчалась по проезжей части в сторону поселка «Благодатово»
Лошадь мчалась по проезжей части в сторону поселка «Благодатово» Фото:

В Челябинске на перекрестке улиц Университетская набережная и Молодогвардейцев 17 апреля автомобиль сбил лошадь. Происшествие попало на камеры наружного наблюдения.

Судя по камерам «Интерсвязи», лошадь мчалась по проезжей части. На перекрестке животное выскочило на красный свет светофора и ее сбил автомобиль «Тойота». Шансов у водителя иномарки увернуться от бегущей лошади не было.

Как пишет «74.ру», животное было замечено еще у ТРК «Родник». Лошадь мчалась в сторону поселка «Благодатово». В пресс-службе ГИБДД Челябинска пообещали прокомментировать инцидент позже.

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В Челябинске на перекрестке улиц Университетская набережная и Молодогвардейцев 17 апреля автомобиль сбил лошадь. Происшествие попало на камеры наружного наблюдения. Судя по камерам «Интерсвязи», лошадь мчалась по проезжей части. На перекрестке животное выскочило на красный свет светофора и ее сбил автомобиль «Тойота». Шансов у водителя иномарки увернуться от бегущей лошади не было. Как пишет «74.ру», животное было замечено еще у ТРК «Родник». Лошадь мчалась в сторону поселка «Благодатово». В пресс-службе ГИБДД Челябинска пообещали прокомментировать инцидент позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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