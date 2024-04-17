В Челябинске на перекрестке улиц Университетская набережная и Молодогвардейцев 17 апреля автомобиль сбил лошадь. Происшествие попало на камеры наружного наблюдения.
Судя по камерам «Интерсвязи», лошадь мчалась по проезжей части. На перекрестке животное выскочило на красный свет светофора и ее сбил автомобиль «Тойота». Шансов у водителя иномарки увернуться от бегущей лошади не было.
Как пишет «74.ру», животное было замечено еще у ТРК «Родник». Лошадь мчалась в сторону поселка «Благодатово». В пресс-службе ГИБДД Челябинска пообещали прокомментировать инцидент позже.
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