17 апреля 2024

Байден пообещал подписать законопроекты о помощи Украине и Израилю

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, зеленский владимир, Джо Байден,  stock
Байден заявил, что за последний месяц обстрелы ВСУ участились Фото:
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Президент США Джо Байден заявил о готовности подписать законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню, если они будут одобрены Конгрессом. Об этом сообщил сам Байден.

«Палата представителей должна принять этот пакет помощи на этой неделе, а Сенат должен быстро последовать за ней. Я немедленно подпишу их», — заявление президента опубликовано на сайте Белого дома.

Он отметил, что решительно поддерживает этот пакет, чтобы оказать критическую поддержку Израилю и Украине. США поможет своим друзьям и не позволит Ирану и России добиться успеха.

Палата представителей США ранее опубликовала три законопроекта о помощи Украине, Израилю и своим союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Также спикер палаты представителей Майк Джонсон обещал обнародовать и четвертый законопроект.

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Президент США Джо Байден заявил о готовности подписать законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню, если они будут одобрены Конгрессом. Об этом сообщил сам Байден. «Палата представителей должна принять этот пакет помощи на этой неделе, а Сенат должен быстро последовать за ней. Я немедленно подпишу их», — заявление президента опубликовано на сайте Белого дома. Он отметил, что решительно поддерживает этот пакет, чтобы оказать критическую поддержку Израилю и Украине. США поможет своим друзьям и не позволит Ирану и России добиться успеха. Палата представителей США ранее опубликовала три законопроекта о помощи Украине, Израилю и своим союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Также спикер палаты представителей Майк Джонсон обещал обнародовать и четвертый законопроект.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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