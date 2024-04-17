Байден пообещал подписать законопроекты о помощи Украине и Израилю

Президент США Джо Байден заявил о готовности подписать законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню, если они будут одобрены Конгрессом. Об этом сообщил сам Байден.
«Палата представителей должна принять этот пакет помощи на этой неделе, а Сенат должен быстро последовать за ней. Я немедленно подпишу их», —
Он отметил, что решительно поддерживает этот пакет, чтобы оказать критическую поддержку Израилю и Украине. США поможет своим друзьям и не позволит Ирану и России добиться успеха.
Палата представителей США ранее опубликовала три законопроекта о помощи Украине, Израилю и своим союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Также спикер палаты представителей Майк Джонсон обещал обнародовать и четвертый законопроект.
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