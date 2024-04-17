Байден пообещал подписать законопроекты о помощи Украине и Израилю

17 апреля 2024 в 23:50 Размер текста - 17 +

Байден заявил, что за последний месяц обстрелы ВСУ участились Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден заявил о готовности подписать законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню, если они будут одобрены Конгрессом. Об этом сообщил сам Байден.



«Палата представителей должна принять этот пакет помощи на этой неделе, а Сенат должен быстро последовать за ней. Я немедленно подпишу их», — заявление президента опубликовано на сайте Белого дома. Он отметил, что решительно поддерживает этот пакет, чтобы оказать критическую поддержку Израилю и Украине. США поможет своим друзьям и не позволит Ирану и России добиться успеха. Палата представителей США ранее опубликовала три законопроекта о помощи Украине, Израилю и своим союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Также спикер палаты представителей Майк Джонсон обещал обнародовать и четвертый законопроект. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден заявил о готовности подписать законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню, если они будут одобрены Конгрессом. Об этом сообщил сам Байден. «Палата представителей должна принять этот пакет помощи на этой неделе, а Сенат должен быстро последовать за ней. Я немедленно подпишу их», — заявление президента опубликовано на сайте Белого дома. Он отметил, что решительно поддерживает этот пакет, чтобы оказать критическую поддержку Израилю и Украине. США поможет своим друзьям и не позволит Ирану и России добиться успеха. Палата представителей США ранее опубликовала три законопроекта о помощи Украине, Израилю и своим союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Также спикер палаты представителей Майк Джонсон обещал обнародовать и четвертый законопроект.