США опубликовали законопроекты о помощи Украине, Израилю и союзникам

17 апреля 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

Палата представителей США выпустила законы для оказания помощи союзникам, которые предусматривают структуру займов Фото: Сергей Русанов Палата представителей США опубликовала три законопроекта о помощи Украине, Израилю и своим союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает The Hill. Спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее анонсировал, что будут опубликованы три законопроекта, пишет газета . Они представляют собой четырехэтапный план по оказанию помощи Израилю, Киеву и Индо-Тихоокеанскому региону. По словам Джонсона, законы для оказания помощи будут включать в себя структуру займов, подотчетность и улучшенную стратегию проводимых мероприятий. Позже спикер палаты представителей Штатов заявил, что планируется обнародовать четвертый закон. Он включает в себя другие приоритеты национальной безопасности. Например, положение о помощи в оплате помощи за счет конфискованных замороженных российских активов, запрет видеосервиса TikTok и новые санкции. Кроме того, он будет содержать и другие меры, которые помогут США противостоять Китаю, России и Ирану. Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев требует для себя гарантий безопасности, которые похожи на те, что были предоставлены Израилю. Он также отметил эффективность действий, которые Штаты продемонстрировали во время атаки Ирана на Израиль 14 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Палата представителей США опубликовала три законопроекта о помощи Украине, Израилю и своим союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает The Hill. Спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее анонсировал, что будут опубликованы три законопроекта, пишет газета. Они представляют собой четырехэтапный план по оказанию помощи Израилю, Киеву и Индо-Тихоокеанскому региону. По словам Джонсона, законы для оказания помощи будут включать в себя структуру займов, подотчетность и улучшенную стратегию проводимых мероприятий. Позже спикер палаты представителей Штатов заявил, что планируется обнародовать четвертый закон. Он включает в себя другие приоритеты национальной безопасности. Например, положение о помощи в оплате помощи за счет конфискованных замороженных российских активов, запрет видеосервиса TikTok и новые санкции. Кроме того, он будет содержать и другие меры, которые помогут США противостоять Китаю, России и Ирану. Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев требует для себя гарантий безопасности, которые похожи на те, что были предоставлены Израилю. Он также отметил эффективность действий, которые Штаты продемонстрировали во время атаки Ирана на Израиль 14 апреля.