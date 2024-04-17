17 апреля 2024

Сестры-близнецы пришли вместе работать в полицию ХМАО. Фото

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Сотрудники полиции дарят тюльпаны женщинам на 8 марта. Пермь , мвд, полиция
Сестры-близнецы пришли вместе работать в полицию ХМАО Фото:

Сестры-близнецы Ирина и Полина Мельник пришли вместе работать в полицию ХМАО. Девушки служат в Штабе УМВД России по Нижневартовску, сообщил telegram-канал «Полиция Югры».

«Сестры-близнецы Ирина и Полина Мельник — лучшие подруги и коллеги по службе. <…> В их обязанности входит осуществление контроля за соблюдением исполнительской дисциплины в подразделениях городской полиции, организация и проведение совещаний, аналитическая работа, разработка планирующих документов и осуществление контроля за их исполнением», — говорится в сообщении.

Первой на службу в правоохранительные органы поступила Ирина. Спустя год ряды сотрудников полиции пополнила и Полина, ее вдохновил пример сестры.

Сестры-близнецы Ирина и Полина Мельник пришли вместе работать в полицию ХМАО
Сестры-близнецы Ирина и Полина Мельник пришли вместе работать в полицию ХМАО

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Сестры-близнецы Ирина и Полина Мельник пришли вместе работать в полицию ХМАО. Девушки служат в Штабе УМВД России по Нижневартовску, сообщил telegram-канал «Полиция Югры». «Сестры-близнецы Ирина и Полина Мельник — лучшие подруги и коллеги по службе. <…> В их обязанности входит осуществление контроля за соблюдением исполнительской дисциплины в подразделениях городской полиции, организация и проведение совещаний, аналитическая работа, разработка планирующих документов и осуществление контроля за их исполнением», — говорится в сообщении. Первой на службу в правоохранительные органы поступила Ирина. Спустя год ряды сотрудников полиции пополнила и Полина, ее вдохновил пример сестры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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