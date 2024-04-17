Сестры-близнецы Ирина и Полина Мельник пришли вместе работать в полицию ХМАО. Девушки служат в Штабе УМВД России по Нижневартовску, сообщил telegram-канал «Полиция Югры».
«Сестры-близнецы Ирина и Полина Мельник — лучшие подруги и коллеги по службе. <…> В их обязанности входит осуществление контроля за соблюдением исполнительской дисциплины в подразделениях городской полиции, организация и проведение совещаний, аналитическая работа, разработка планирующих документов и осуществление контроля за их исполнением», — говорится в сообщении.
Первой на службу в правоохранительные органы поступила Ирина. Спустя год ряды сотрудников полиции пополнила и Полина, ее вдохновил пример сестры.
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