Общество

Вековой юбилей: труженицу тыла из ХМАО поздравил мэр Нижневартовска. Фото

Труженица тыла из ХМАО Федосья Иванова отметила 100-летний юбилей
09 ноября 2025 в 02:43
Федосья работала в швейном цеху на военном заводе имени К.Е.Ворошилова

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко поздравил с вековым юбилеем труженицу тыла Федосью Филипповну Иванову. Во время ВОВ она работала на оборонном заводе в Омске, изготавливая солдатское обмундирование и чехлы для танков. Об этом сообщил мэр в своем telegram-канале.

«В годы Великой Отечественной войны, будучи совсем молодой девушкой, Федосья Филипповна работала в швейном цеху на военном заводе имени К.Е. Ворошилова в Омске, делая все для Победы. В ее глазах — мудрость целого века, а в сердце — стойкость», — пишет Кощенко.

Поздравление состоялось уже после самой даты рождения, так как Федосья была в отъезде. Глава города отметил, что современному поколению стоит поучиться ее стойкости и мудрости.

Труженице тыла Федосье Филипповне - 100 лет

Фото: telegram-канал Дмитрий Кощенко

Ранее URA.RU сообщало, что 

