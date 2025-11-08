Вековой юбилей: труженицу тыла из ХМАО поздравил мэр Нижневартовска. Фото
Федосья работала в швейном цеху на военном заводе имени К.Е.Ворошилова
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко поздравил с вековым юбилеем труженицу тыла Федосью Филипповну Иванову. Во время ВОВ она работала на оборонном заводе в Омске, изготавливая солдатское обмундирование и чехлы для танков. Об этом сообщил мэр в своем telegram-канале.
«В годы Великой Отечественной войны, будучи совсем молодой девушкой, Федосья Филипповна работала в швейном цеху на военном заводе имени К.Е. Ворошилова в Омске, делая все для Победы. В ее глазах — мудрость целого века, а в сердце — стойкость», — пишет Кощенко.
Поздравление состоялось уже после самой даты рождения, так как Федосья была в отъезде. Глава города отметил, что современному поколению стоит поучиться ее стойкости и мудрости.
Труженице тыла Федосье Филипповне - 100 лет
Фото: telegram-канал Дмитрий Кощенко
Ранее URA.RU сообщало, что
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!