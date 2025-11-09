Что происходит с авиарейсами в России 9 ноября 2025: задержки и отмены, онлайн-табло

Задержки и отмены авиарейсов в России 9 ноября 2025 Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Ситуация с задержками авиарейсов в российских аэропортах остается напряженной. По состоянию на утро 9 ноября 2025 года, десятки внутренних и международных рейсов задерживаются или отменены в различных регионах страны. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний. Подробнее в материале URA.RU.

Ограничения воздушного пространства и их последствия 9 ноября 2025

По данным представителя Росавиации Артема Кореняко, в аэропорту Геленджик были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. В 07:02 мск было объявлено о снятии ограничений — аэропорт готов к обслуживанию рейсов с 08:30 МСК.

Несмотря на снятие ограничений в некоторых аэропортах, их последствия продолжают влиять на расписание полетов по всей России. В московских аэропортах и региональных воздушных гаванях наблюдаются существенные задержки и отмены рейсов.

Задержки и отмены рейсов в московских аэропортах 9 ноября 2025

Задержки и отмены авиарейсов в Шереметьево 9 ноября 2025

В аэропорту Шереметьево на утро 9 ноября наблюдаются значительные задержки на вылет и прилет. Рейс SU 1000 в Калининград задерживается более чем на 2 часа — вместо запланированного вылета в 06:40 он отправится в 08:40. Рейс SU 1498 в Грозный задерживается на полтора часа — до 09:45 вместо 08:15.

Международный рейс W5 99 в Тегеран авиакомпании Mahan Airlines задерживается на полчаса до 11:40. Рейс C6 416 авиакомпании Centrum Air в Ургенч полностью отменен. Особенно серьезная задержка у рейса SU 1422 в Челябинск — вылет перенесен с 14:05 на 16:05.

Что касается прилетов, значительные задержки наблюдаются у рейсов из Кемерово (SU 1451, посадка в 08:33 вместо 07:40), Астаны (SU 1957, посадка в 08:13 вместо 07:55) и Перми (SU 1395, посадка в 09:55 вместо 08:50). Также отменен рейс из Ургенча C6 415.

Критическая ситуация с рейсами из Уфы и Астрахани — SU 1261 совершит посадку в 16:47 вместо 08:25 (задержка более 8 часов), а SU 1173 прибудет в 17:37 вместо 09:15 (задержка более 8 часов).

Задержки и отмены авиарейсов во Внуково 9 ноября 2025

В аэропорту Внуково зафиксированы как задержки, так и отмены рейсов. Рейс NE 613 авиакомпании Nesma Airlines в Хургаду значительно задерживается — вылет перенесен с 06:10 на 15:55 (задержка почти 10 часов). Рейс UT 715 авиакомпании ЮТэйр в Дубай задерживается на полчаса до 09:10.

Полностью отменен рейс A4 7025 авиакомпании Азимут в Апатиты. Рейс KA 504 в Бишкек авиакомпании Аэро Номад Эйрлайнс задерживается более чем на 9 часов — до 19:25 вместо 10:00. Рейс BJ 815 в Монастир задерживается на час до 22:15.

Среди прилетающих рейсов отменен рейс из Сочи R3 473, также отменен прилет из Апатитов A4 7026. Значительные задержки у рейсов из Еревана (UT F, посадка в 08:02 вместо 07:00), Красноярска (UT 572, посадка в 09:55 вместо 08:15) и Бишкека (KA 503, посадка в 18:25 вместо 08:50 — задержка почти 10 часов).

Задержки и отмены авиарейсов в Домодедово 9 ноября 2025

В аэропорту Домодедово отменен рейс Y7 3432 авиакомпании Нордстар в Сочи. Среди прилетающих рейсов наблюдаются умеренные задержки: рейс GF 12 из Манамы прибудет в 08:11 вместо 07:55, рейсы из Дубая и Барнаула задерживаются на 15-25 минут.

Значительная задержка у рейса U6 262 из Екатеринбурга (посадка в 09:16 вместо 08:50) и U6 272 из Екатеринбурга (посадка в 10:55 вместо 10:05). Рейс U6 2804 из Бишкека задерживается на 23 минуты.

Особенно серьезные задержки у рейсов U6 1804 из Хургады (посадка в 18:30 вместо 17:50), U6 350 из Благовещенска (посадка в 14:30 вместо 12:15) и U6 3042 из Братска (посадка в 14:25 вместо 12:00).

Задержки и отмены авиарейсов в Пулково (Санкт-Петербург) 9 ноября 2025

В аэропорту Пулково на утро 9 ноября наблюдается несколько существенных задержек. Рейс 5N 505 авиакомпании Smartavia в Калининград значительно задерживается — вылет перенесен с 08:50 на 14:50 (задержка 6 часов).

Рейс HH 746 в Бухару задерживается более чем на 2 часа — до 14:00 вместо 11:40. Рейс U6 173 в Хабаровск задерживается на 50 минут до 13:00. Особенно критическая ситуация с рейсом R3 468 в Якутск — вылет переносится с 14:30 на 02:00 следующего дня (10 ноября), задержка составляет более 11 часов.

Рейс U6 624 в Читу задерживается на 20 минут до 16:20. Полностью отменен рейс U6 2641 в Худжанд.

Задержки и отмены авиарейсов в регионах России 9 ноября 2025

Задержки и отмены авиарейсов во Владивостоке 9 ноября 2025

В аэропорту Владивостока задерживаются два рейса на вылет. Рейс S7-6404 в Иркутск задерживается до 09:20, рейс SU-5801 в Москву — до 09:45. Рейс SU-1702 из Москвы, напротив, прибывает с опережением графика в 11:20. Остальные рейсы выполняются по расписанию.

Задержки и отмены авиарейсов в Екатеринбурге 9 ноября 2025

В аэропорту Кольцово зафиксированы серьезные задержки рейсов в Анталью. Три рейса авиакомпании Azur Air переносятся: ZF 3039 и ZF 1039, которые должны были вылететь вечером 8 ноября в 17:30, задерживаются до 10:15 утра 9 ноября. Рейс ZF 3037 задерживается с 07:40 до 11:20.

Рейс U6 272 в Москву задерживается на 50 минут до 10:20. Рейс U6 623 в Санкт-Петербург задерживается на час до 11:05. Критическая ситуация с рейсом R3 467 в Санкт-Петербург — вылет переносится с 12:20 на 23:50 (задержка более 11 часов).

Рейс U6 321 в Сочи задерживается на полчаса до 14:05. Рейс SU 1449 в Москву задерживается почти на 2 часа до 19:35. Рейс R3 468 в Якутск переносится с 20:40 на 08:00 следующего дня (задержка более 11 часов).

Среди прилетающих рейсов серьезные задержки у рейса из Антальи ZF 3040 (посадка в 07:47 вместо 16:05 предыдущего дня), из Иркутска U6 296 (посадка в 10:10 вместо 08:00), из Благовещенска U6 300 (посадка в 13:25 вместо 10:00) и из Уфы WZ 1026 (посадка в 17:30 вместо 14:00).

Задержки и отмены авиарейсов в Краснодаре 9 ноября 2025

В аэропорту Пашковский наблюдаются задержки нескольких рейсов. Рейс SU 2864 в Уфу, который должен был вылететь еще вечером 8 ноября в 15:20, задерживается до 07:59 утра 9 ноября.

Рейс SU 2926 в Екатеринбург задерживается на 2 часа 10 минут до 12:30. Рейс SU 1267 в Москву задерживается на час до 12:10. Рейс SU 768 в Дубай задерживается на час 15 минут до 12:45. Рейс SU 2858 в Красноярск, напротив, вылетит раньше — в 18:15 вместо 18:45. Полностью отменен рейс ЮТ 576 в Москву авиакомпании ЮТэйр.

Среди прилетающих рейсов задержки у рейсов из Ташкента (HY 687, посадка в 09:55 вместо 09:00), Екатеринбурга (SU 2927, посадка в 11:04 вместо 09:45), Дубая (SU 769, посадка в 11:14 вместо 09:55) и Новосибирска (SU 2863, посадка в 11:10 вместо 10:10). Также отменен прилет из Москвы ЮТ 575.

Задержки и отмены авиарейсов в аэропорту Курумоч (Самара) 9 ноября 2025

В аэропорту Курумоч (Самара) отменены рейсы в Анталью и из Антальи (2S 372 и 2S 371). Рейс U6 1871 в Хургаду значительно задерживается — до 09:45 вместо 05:20 (задержка более 4 часов).

Задержки и отмены авиарейсов в аэропорту Сочи 9 ноября 2025

В аэропорту Сочи задерживаются рейсы SM 924 в Шарм-эль-Шейх (до 10:30), UT 514 в Тюмень (до 11:15), S7 5104 в Новосибирск (до 14:10) и 3F 350 в Ереван (до 18:00). Среди прилетов отмечается задержка рейса WZ 568 из Батуми на 6 часов — посадка в 20:30 вместо 14:30.

Задержки и отмены авиарейсов в аэропорту Толмачево (Новосибирск) 9 ноября 2025