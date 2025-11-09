Куда улететь из ХМАО зимой

Зимой аэропорты ХМАО расширили список направлений для путешествий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Аэропорты Югры перешли на осенне-зимнее расписание. Оно будет действовать до конца марта 2026 года. В списке почти 100 направлений, включая 10 международных. Жители ХМАО могут улететь за границу, путешествовать на авиатранспорте по стране и по региону.

Из Югры за рубеж

Самый широкий выбор международных направлений из Сургута. Из аэропорта можно напрямую улететь в Баку, Бишкек, Ош, Худжанд, Ташкент и Дубай. Рейсы выполняют компании ЮТэйр, Somon Air и Aero Nomad Airlines. С ноября по март они связывают Югру с Азербайджаном, Узбекистаном, Киргизией, Таджикистаном и ОАЭ.

Из Нижневартовска также доступны зарубежные направления: Ош, Ташкент и Наманган. Таким образом, жители восточной и центральной Югры могут попасть за границу без пересадок.

Продолжение после рекламы

От Питера до Сочи

Большой выбор направлений для путешествий по России из Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска. Из Сургута можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Самару, Новосибирск, Краснодар, Сочи, Минеральные Воды, Екатеринбург и другие крупные города России.

Из Нижневартовска — в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самару, Казань, Новосибирск, Тюмень, Омск, Красноярск, Уфу, Сочи, Минеральные Воды и Махачкалу. Ханты-Мансийск связан регулярными рейсами с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Новосибирском, Казанью, Челябинском, Уфой и Тюменью.

Из крупных аэропортов Югры можно улететь в столицу, а оттуда добраться практически в любую точку мира. В Москву летают самолеты из Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Когалыма и Нягани.

Малые аэропорты

Для поездок внутри округа удобны малые аэропорты: Нягань, Советский, Белоярский, Урай, Березово и Игрим. Из Нягани можно попасть в Екатеринбург, Тюмень, Ханты-Мансийск, Белоярский и Нижневартовск. Советский связан с Екатеринбургом, Тюменью, Белоярским и Санкт-Петербургом.

Из Урая летают самолеты в Тюмень, Екатеринбург и Ханты-Мансийск. Березово и Игрим обслуживают северные маршруты — до Ханты-Мансийска, Тюмени, Белоярского, Приполярного, Саранпауля и Сосьвы.

Такая сеть делает возможными перелеты внутри Югры с пересадкой в крупных городах округа или в Тюмени.