Жителей ХМАО ждет метель и 30-градусные морозы

Непогода будет бушевать в округе 10 и 11 ноября Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На территории ХМАО в ночь на понедельник 10 ноября и вторник — 11 ноября температура воздуха местами опустится до -28 градусов, а в отдельных районах будет бушевать метель. Такой прогноз дали синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В ХМАО в ночь 10 ноября прогнозируется -23, -28 градусов, местами по южной половине — до -15, -20. В ночь на 11 ноября ожидается -13,-18 градусов, местами до -23, -28, в Кондинском районе — до -5, -10. Дневные температуры будут колебаться от -4, -9 до -22 местами, а в Кондинском районе -2, -7 градуса», — сообщается на сайте управления.