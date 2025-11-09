Жителей ХМАО ждет метель и 30-градусные морозы
Непогода будет бушевать в округе 10 и 11 ноября
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
На территории ХМАО в ночь на понедельник 10 ноября и вторник — 11 ноября температура воздуха местами опустится до -28 градусов, а в отдельных районах будет бушевать метель. Такой прогноз дали синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«В ХМАО в ночь 10 ноября прогнозируется -23, -28 градусов, местами по южной половине — до -15, -20. В ночь на 11 ноября ожидается -13,-18 градусов, местами до -23, -28, в Кондинском районе — до -5, -10. Дневные температуры будут колебаться от -4, -9 до -22 местами, а в Кондинском районе -2, -7 градуса», — сообщается на сайте управления.
Метель начнется днем 10 ноября, начнется снегопад, местами сильный и усилится ветер. 11 ноября порывы ветра достигнут в отдельных районах 14 м/с и продолжит идти снег. В Сургуте в эти дни ожидается от -6, до -22, в Нижневартовске — от -9, до -24, в Ханты-Мансийске — от -4 до -23 градусов.
