Пожарные и жители ХМАО собрали 10 тонн гуманитарной помощи в ЛНР и ДНР

Пожарные и жители Ханты-Мансийска собрали и отправили более 10 тонн гуманитарной помощи в Луганскую и Донецкую Народные республики. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС Югры.

«Ханты-Мансийск вновь продемонстрировал свою силу духа и безграничное милосердие. Благодаря усилиям неравнодушных горожан, было собрано и отправлено свыше 10 тонн гуманитарной помощи, которая направится в Луганскую и Донецкую Народные Республики. Пожарные оказали активное содействие в погрузке собранной помощи», — пишет пресс-служба.