Общество

Пожарные и жители ХМАО собрали 10 тонн гуманитарной помощи в ЛНР и ДНР

10 ноября 2025 в 01:50
Пожарные оказали активное содействие в погрузке собранной помощи

Пожарные оказали активное содействие в погрузке собранной помощи

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пожарные и жители Ханты-Мансийска собрали и отправили более 10 тонн гуманитарной помощи в Луганскую и Донецкую Народные республики. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС Югры.

«Ханты-Мансийск вновь продемонстрировал свою силу духа и безграничное милосердие. Благодаря усилиям неравнодушных горожан, было собрано и отправлено свыше 10 тонн гуманитарной помощи, которая направится в Луганскую и Донецкую Народные Республики. Пожарные оказали активное содействие в погрузке собранной помощи», — пишет пресс-служба.

В состав гуманитарного груза вошли продукты питания, предметы первой необходимости, теплые вещи и средства гигиены. Ранее URA.Ru писало, что сургутские волонтеры движения «Дай лапу» отправили в зону СВО теплые носки, связанные из шерсти собак.

