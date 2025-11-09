Пожарные и жители ХМАО собрали 10 тонн гуманитарной помощи в ЛНР и ДНР
Пожарные оказали активное содействие в погрузке собранной помощи
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Пожарные и жители Ханты-Мансийска собрали и отправили более 10 тонн гуманитарной помощи в Луганскую и Донецкую Народные республики. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС Югры.
«Ханты-Мансийск вновь продемонстрировал свою силу духа и безграничное милосердие. Благодаря усилиям неравнодушных горожан, было собрано и отправлено свыше 10 тонн гуманитарной помощи, которая направится в Луганскую и Донецкую Народные Республики. Пожарные оказали активное содействие в погрузке собранной помощи», — пишет пресс-служба.
В состав гуманитарного груза вошли продукты питания, предметы первой необходимости, теплые вещи и средства гигиены. Ранее URA.Ru писало, что сургутские волонтеры движения «Дай лапу» отправили в зону СВО теплые носки, связанные из шерсти собак.
