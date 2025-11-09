Алкоголь, психушка и культовые роли у Балабанова: актеру Виктору Сухорукову — 74

Виктор Сухоруков — советский и российский актер театра, кино Фото: Брат (1997)/Россия/Кинокомпания «СТВ»/Режиссер Алексей Балабанов

В понедельник, 10 ноября 2025, народный артист России Виктор Сухоруков отмечает 74-летие. За плечами актера — невероятная история взлетов и падений: от нищего детства в бараке до всенародной любви, от увольнения из театра за пьянство до премии «Ника», от бродяжничества до роли, принесшей славу в 46 лет. Сухоруков до сих пор не женат, скрывает личную жизнь и носит джемпер, подаренный погибшим Сергеем Бодровым. Подробнее в материале URA.RU.

От барака в Орехово-Зуево до мечты о сцене: начало пути Виктора Сухорукова

Виктор Иванович Сухоруков появился на свет 10 ноября 1951 года в промышленном городке Орехово-Зуево Московской области. Его родители — простые работники ткацкой фабрики — жили в старом бараке, переделанном из казармы. Семья перебивалась от зарплаты до зарплаты, а после рождения Виктора появилось еще двое детей — Александр и Галина.

С раннего детства мальчик демонстрировал удивительные способности к перевоплощению. Он виртуозно пародировал советских актеров, развлекая соседей по бараку, и мечтал не просто смотреть кино, а играть в нем. Витя рано понял: настоящий актер должен владеть многими навыками — танцевать, выполнять акробатические трюки, разбираться в искусстве. Он записался в танцевальный кружок при местном клубе, где занимались в фойе, используя окна вместо зеркал, а подоконники вместо станков. Главное преимущество этого кружка — бесплатность и отсутствие требований к форме.

Мать Виктора начала злоупотреблять алкоголем, когда младшая дочь была совсем маленькой. Заботиться о сестре пришлось самому Виктору — он играл с девочкой, ходил за детским питанием на молочную кухню. Когда болел, сам шел к врачу, получал рецепт и отправлялся в аптеку. В детстве переболел скарлатиной и долго лечился от осложнений, грозивших потерей слуха.

Руководитель местного народного театра заметил талантливого подростка на отчетном концерте танцевальной студии и пригласил в театральную студию. Это открыло Виктору доступ к бесплатным спектаклям и возможность впервые почувствовать себя настоящим актером. Когда возраст позволил, он начал ездить в Москву на «Мосфильм» для участия в прослушиваниях — объявления о поиске детей для съемок публиковались в газетах.

После восьмого класса Сухоруков попытался поступить в цирковое училище, но его не взяли из-за отсутствия полного среднего образования. Получив аттестат, он попробовал пройти конкурс в МХАТ, но неудачно. После армии вернулся на ткацкую фабрику, параллельно готовясь к новой попытке штурма театрального вуза. В 1974 году, в 23 года, Виктор поступил в ГИТИС на курс Всеволода Остальского. Педагог, принимая решение о зачислении, заявил, что Сухоруков либо сумасшедший, либо гениальный.

Сухоруков и алкоголь, позор и годы на дне

Снимался в фильмах и сериалах «Ночной продавец», «Первый после Бога», «Пушкин. Последняя дуэль» и других Фото: Счастливые дни (1991)/СССР/Киностудия «Ленфильм», Киностудия Первого и Экспериментального Фильма, Агентство «Партнер», Акционерное общество «Алмас»/Режиссер Алексей Балабанов

После получения диплома в 1978 году Петр Фоменко пригласил Сухорукова в ленинградский Театр комедии имени Акимова. Виктор получил главную роль в спектакле «Добро, ладно, хорошо» по произведениям Василия Белова. Казалось, карьера пошла в гору. Но через четыре года все рухнуло.

Сухоруков начал сильно пить. По его собственному признанию в программе «Он и она» на ТВЦ, он пил со всеми в театре, кроме секретаря парткома. В 1982 году его уволили из труппы с формулировкой «за нарушение трудовой дисциплины без права устройства на работу в течение полугода». Актер не отрицал вину и позже признавал: меня выгнали поделом.

Началась черная полоса. Другие театры отказывались брать Сухорукова — у него была репутация пьющего человека. Руководители говорили, что не возьмут его, пока он не вернет место в прежнем театре. Виктор отвечал, что если устроится обратно, то уже никогда не придет к тем, кто его отверг.

Несколько лет актер бедствовал и бродяжничал. Он работал грузчиком на рынке, мыл посуду в забегаловках, резал хлеб, собирал бутылки, помогал знакомым торговать овощами и фруктами в ларьке. Впоследствии Сухоруков с удивлением вспоминал, что провел в Ленинграде 25 лет, хотя казалось, что гораздо меньше. Большую часть этого времени он называл порой ожидания, похмелья и зависимости.

В 1986 году его приняли в Ленинградский государственный театр имени Ленинского комсомола, где он сыграл в спектаклях «Стойкий оловянный солдатик», «Женитьба Белугина», «Дракон», «Да здравствует глупость!» и «Дети райка». Сменив несколько театров Ленинграда, он в итоге снова оказался в труппе Театра комедии.

Роль Виктора Сухорукова в «Брате»: всероссийская известность в 46 лет

Виктор Сухоруков сыграл роль Виктора Багрова, старшего брата Данилы Фото: Брат-2 (2000)/Россия/LDV/Режиссер Алексей Балабанов

Новая жизнь началась в 1989 году, когда режиссер Юрий Мамин пригласил Сухорукова на большую роль в комедии-фарсе «Бакенбарды» об обществе пушкинистов. До этого актер перебивался эпизодами в кино, его имя не упоминалось в титрах. Фильм оказался успешным, и на Сухорукова обратил внимание молодой режиссер Алексей Балабанов.

Балабанов предложил актеру сняться в его ленте «Счастливые дни» по мотивам произведений Сэмюэла Беккета. Сухоруков согласился. Позже актер заявлял: своими картинами Балабанов «сделал» меня, а я помог ему.

В 1997 году на экраны вышел фильм «Брат», и к Сухорукову, которому на тот момент было уже 45 лет, пришла всероссийская известность. Его персонаж — киллер Виктор Багров по кличке Татарин, старший брат главного героя — стал культовым. Примечательно, что Татарина озвучивал не сам Сухоруков, а актер Алексей Полуян — режиссер посчитал, что его голос лучше подходит персонажу. Виктор одобрил такое решение.

Продолжение «Брат 2» вышло в 2000 году и закрепило популярность обоих актеров — и Сухорукова, и Сергея Бодрова-младшего. Сухоруков называл «Брат 2» подарком судьбы и признавался: меня узнали во всем мире, со мной случилось чудо.

После «Брата» Сухорукову доставались исключительно отрицательные роли — бандиты, отморозки, коррумпированные милиционеры. Только в 2003 году, когда ему предложили роли в исторических фильмах — графа Палена в «Золотом веке» и императора Павла I в «Бедный, бедный Павел» — удалось разрушить стереотип. Актер был счастлив: наконец-то появился шанс доказать, что я не только бритоголовый, не только отморозок, не только урод. За роль императора Павла I в 2004 году ему вручили премию «Ника».

Сухорукова приглашали в Голливуд сниматься в фильме «бондианы» «Умри, но не сейчас». Но он отказался, потому что играл в спектакле Олега Меньшикова «Игроки».

Сухоруков и психбольница из-за роли в «Про уродов и людей»

Сухоруков известен благодаря работе в кино, в частности сотрудничеству с Алексеем Балабановым Фото: Жмурки (2005)/ Россия/СТВ/Режиссер Алексей Балабанов

Одной из самых сложных работ стала роль Виктора Ивановича в фильме Балабанова «Про уродов и людей», вышедшем в 1998 году. Сухоруков играл редкого мерзавца, подручного владельца фотоателье, снимавшего порнографические карточки. Актер ненавидел эту роль и своего героя, в котором видел собственные пороки.

Как рассказывал сам Сухоруков в интервью, он начал пить прямо на съемочной площадке. Приходил с пакетом из-под кефира, наполненным водкой, и пил весь день. Ситуация была очень серьезной — Виктор попал в психиатрическую клинику, знаменитую Бехтеревку, и оттуда ездил на съемки. Врачи предупредили: следующая рюмка станет последней в его жизни. Сухоруков поверил и завязал навсегда.

Позже актер говорил, что фильм «Про уродов и людей» посвящен пороку, которому подвержен любой человек — независимо от сословия, вероисповедания и культуры. Картина получилась стильной, но очень порнографической, вокруг нее разгорелся скандал. Однако для Сухорукова эта роль стала переломным моментом — после нее он окончательно отказался от алкоголя.

Личная жизнь Виктора Сухорукова: одиночество и отвергнутое предложение

Виктор Сухоруков не женат и не имеет детей Фото: Бакенбарды (1990)/СССР/Ленфильм, Киностудия «Голос»/Режиссер Юрий Мамин

Виктор Сухоруков не женат и не имеет детей. Личную жизнь актер тщательно скрывает, но в интервью признавался, что в юности сильно влюбился и сделал предложение. Женщина посмеялась и не восприняла его всерьез. Были и другие отношения, но они не приносили счастья. Актер откровенничал: то ли несерьезно меня воспринимали, то ли какие-то у них свои были цели и задачи, то ли я был в их глазах ничтожеством. В тот период он был слаб, делал много ошибок и грехов.

После неудачного романа Сухоруков принял твердое решение посвятить жизнь карьере. Он говорил, что между актерством и женитьбой всегда выбрал бы первое. При этом актер неоднократно подчеркивал, что его ориентация традиционная, а слухи о нетрадиционности его не волнуют.

Сухоруков не переживает, что в старости некому будет подать стакан воды. Он философски рассуждает: «может, моя жизнь и есть та норма, только кто-то придумал, что должна быть жена под боком. А если я не люблю, когда храпят и толкаются пятками? У актера есть другой пример на этот счет: если ненормальна моя жизнь бобыля, а нормально то, когда люди, прожив 25 лет, выскакивают из-под одеяла и разводятся, заявляя: не сошлись характерами — это нормально? Вот где разврат!».

Известно, что Сухоруков активно помогал младшей сестре Галине воспитывать ее сына Ивана после того, как отец мальчика умер от наркомании. Племянник стал для актера почти родным ребенком.

В юности Сухоруков сходил с ума по Татьяне Дорониной. Уже будучи известным артистом, он рассказал на своем творческом вечере историю о том, как солдатиком пришел домой к Дорониной с коробкой мармелада, звонил в дверь, но она не открыла. Прошли годы, а актриса так и не узнала про его любовь.

Театральные войны Сухорукова: конфликты и громкие уходы

Сухоруков работал в Театре комедии имени Н. П. Акимова, Ленинградском государственном театре имени Ленинского комсомола, театре «На Литейном» Фото: Бедный, бедный Павел (2003)/Россия/Ленфильм, Министерство культуры РФ/Режиссер Виталий Мельников

В 2021 году, после 12 лет службы в Театре имени Моссовета, Сухоруков уволился из-за конфликта с руководством. Поводом стала работа над спектаклем «Странник» режиссера Юрия Еремина, где у Виктора была главная роль. Актер заявлял изданию «7 дней», что режиссер его не слышал и обижал, а сам спектакль назвал безобразием, позором и отсутствием театрального духа. Хотя Сухоруков честно дошел до конца и сыграл премьеру, с поклонов он убежал — не смог выйти к зрителям, настолько ему было стыдно.

В мае 2022 года Сухоруков покинул Вахтанговский театр, где семь лет участвовал в постановке «Улыбнись нам, Господи» Римаса Туминаса. Актер объяснил уход тем, что не хочет больше работать с некоторыми людьми, которые возомнили себя выше всех, князьками. Речь шла, в частности, о Евгении Князеве, который был партнером Сухорукова по спектаклю.

По словам Виктора, когда режиссер Туминас пригласил его на роль Николая Болконского в паре с Князевым в премьерный спектакль «Война и мир», постановка не состоялась. Князев сильно вспылил, кричал по телефону и отказался работать, заявив: как же так, они хотят нас лбами столкнуть, я же сказал Римасу, чтобы он даже не вызывал меня на репетиции, когда будет репетировать с Сухоруковым — я все равно за ним повторять потом не буду. Сухоруков охарактеризовал такое поведение как непартнерское.

Князев, в свою очередь, заявил, что для него уход Сухорукова стал неожиданностью, что никаких конфликтов в ходе совместной работы не было. Он обвинил Сухорукова в том, что тот, уходя из Театра Моссовета, плохо говорил о людях, которые там работают, теперь плохо говорит о Театре имени Вахтангова.

Дружба Сухорукова с Бодровым и вечное раскаяние

После съемок «Брата» Сухоруков писал в своем дневнике, что считает себя младшим братом Бодрова Фото: Брат (1997)/Россия/Кинокомпания «СТВ»/Режиссер Алексей Балабанов

Сергей Бодров-младший стал для Сухорукова не просто коллегой, а почти братом. На съемках «Брата-2» в Чикаго они жили в одной квартире. Актер вспоминал: прилетел я, мы пошли гулять, зашли в магазин, я джемпер приметил. Сережка запомнил — и через две недели подарил на день рождения. Тот самый джемпер Сухоруков хранит до сих пор.

Последняя встреча стала для Виктора источником вечной боли. В 2002 году в кинотеатре «Пушкинский» он увидел Бодрова с беременной женой. Поздоровались формально, а Сухоруков потом специально прошел мимо, будто не заметил Сергея. Через месяц Бодров погиб в Кармадонском ущелье.

Сухоруков злился, что Бодров не позвал его в фильмы «Сестры» и «Связная». Думал: друг бы предложил, а он, видимо, считал, что я не подхожу. Теперь актер корит себя за ту обиду и признается: он был настоящим — чистым, честным, а я повел себя как последний дурак. Даже спустя годы Сухоруков избегает говорить о Бодрове в прошедшем времени.

Политическая позиция Виктора Сухорукова

В 2024 году стал доверенным лицом кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Путина Фото: Овсянки (2010)/ Россия/Кинокомпания «АпрельМИГпикчерс” и Фонд «Медиамир» при участии Кинокомпании «29 февраля» /Режиссер Алексей Федорченко

Сухоруков публично поддерживает политику Владимира Путина. В интервью «Аргументам недели» актер заявил, что президент — это историческая, сильнейшая личность, уникальная личность нашего времени. Да за один Крымский мост его можно на иконе рисовать.

В сентябре 2022 года Сухоруков выступил в поддержку проведения специальной военной операции на Украине: я против поражения в этой военной операции. Если армия, огромное число подготовленных военными академиями людей вместе с гражданской властью решили, что нужно это сделать, значит, в этом возникла кровная, жизненная необходимость. Ранее актер называл врагами граждан Украины, которые после вхождения Крыма в состав России ненавидят россиян.

В 2023 году Сухоруков в адрес Вооруженных сил Украины произнес фразу из фильма «Брат-2»: «вы мне, гады, еще за Севастополь ответите!». В январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против Сухорукова.

Сухоруков прокомментировал санкции так: «наверное, он завидует моей славе, моему таланту, моей счастливой жизни, моей стране. Я даже не понимаю этой темы. Ну подписал, слава Богу, может быть, он и знает, кто такой Сухоруков. Я-то не знаю, кто такой Зеленский, в глаза не видел». В 2024 году Сухоруков стал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.

Два инфаркта и операция на открытом сердце: здоровье Виктора Сухорукова

Сухоруков рассказывал, что в 1980-е годы делал предложение одной женщине, но она не восприняла его намерения всерьёз Фото: Кунгур (2022)/Россия/Okko, продюсерская компания «Лампа»/Режиссер Сергей Попов (II)

В марте 2025 года стало известно, что Сухоруков перенес операцию на сердце после инфаркта миокарда. Актеру провели коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения. Сам Виктор рассказал, что читал документ: острый инфаркт миокарда, оперирован из-за ишемической болезни сердца. Вообще ничего не предвещало, чувствовал себя отлично.

Как выяснилось уже во время операции, это был второй инфаркт в жизни актера. Первый случился еще в 2008 году, но Сухоруков перенес его «на ногах», не зная о произошедшем.

Осенью 2025 года в ряде Telegram-каналов появилась информация об экстренной госпитализации Сухорукова с болью и першением в груди. Mash сообщил, что врачи опасались инфаркта, однако диагноз не подтвердился, и актера отпустили домой. Сам Сухоруков опроверг слухи о плохом самочувствии, заявив: Сухоруков живой, работает, счастлив, любит всех вас, я на коне, я на Пегасе.

Художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков подтвердил, что Сухоруков чувствует себя значительно лучше и проводит много времени на даче в кругу близких. У него оптимизма, как всегда, на десятерых. Обещал на днях приехать в Москву.

Награды и признание Виктора Сухорукова

В 2002 году Виктор Сухоруков получил звание заслуженного артиста России, в 2008 году — звание народного артиста Российской Федерации. Награжден орденом Дружбы (2011) и орденом Почета (2019).

В 2016 году губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил Сухорукова знаком преподобного Сергия Радонежского. Актер является почетным гражданином родного города Орехово-Зуево с 2006 года. 9 сентября 2016 года на улице Ленина установлен бронзовый памятник Виктору Сухорукову — актер изображен сидящим на скамейке.

Среди профессиональных наград — премия «Белый слон» за лучшую мужскую роль (2003, «Бедный, бедный Павел»), премия «Ника» за лучшую мужскую роль (2004, «Бедный, бедный Павел»), «Белый слон» за лучшую мужскую роль второго плана (2006, «Остров»), «Ника» и «Золотой орел» за лучшую мужскую роль второго плана (2007, «Остров»), «Золотой орел» за лучшую роль второго плана (2011, «Овсянки»), актерская премия «Фигаро» имени Андрея Миронова (2020).

Фильмография Виктора Сухорукова

За свою карьеру Виктор Сухоруков снялся в более чем 120 фильмах и сериалах, воплотив самые разные образы — от жестоких убийц до императоров и святых. За полвека на экране Виктор Сухоруков снялся в ключевых картинах российского кинематографа: