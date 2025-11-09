Логотип РИА URA.RU
В ХМАО официально стартовал сезон лыжных гонок

09 ноября 2025 в 20:08
Соревнования пройдут 9 и 10 ноября

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Ханты-Мансийске сегодня, 9 ноября дан старт соревнованиям по лыжным гонкам «Югория. Первый снег». Власти округа в соцсети заявили, что одновременно это и старт лыжного сезона в стране.

«Сегодня в Ханты-Мансийске стартовали лыжные гонки „Югория.Первый снег“! С этого момента лыжный сезон в России открыт», — говорится в официальном telegram-канале властей региона.

Состязания проходят в Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко. На лыжне сошлись Сергей Устюгов, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Алена Баранова, Алина Пеклецова, Анастасия Фалеева, Анастасия Кириллова и многие другие звезды российского спорта, а также любители лыжных гонок. В этом году в забегах участвуют и ветераны СВО.

