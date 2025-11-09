Победителей определят по итогам всенародного голосования Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сургут (ХМАО) подаст заявку на соискание Всероссийской муниципальной премии «Служение», которую учредил по собственной инициативе президент РФ Владимир Путин. На конкурс будут представлены лучшие практики благоустройства города. Об этом рассказывает мэр Сургута Слепов Максим в telegram-канале и призывает активных югорчан к участию.

«Сургуту есть, чем поделиться и что представить перед всей страной... Призываю поделиться нашими результатами и подать заявку на соискание Всероссийской муниципальной премии „Служение“», — пишет Слепов. Победители будут определены итогами всенародного голосования.













1/4 Достопримечательности города Сургута Фото: telegram-канал мэра Сургута