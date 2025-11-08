В ХМАО 16-летнему подростку заменили клапан сердца на механический протез
Подросток с врожденным пороком наблюдался в центре с рождения
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Кардиохирурги Югры провели сложную операцию на сердце 16-летнему подростку. В Окружном кардиоцентре пациенту через мини-инвазивный доступ заменили разрушенный аортальный клапан на механический протез. Об этом сообщил telegram-канале директор Депздрава ХМАО Роман Паськов.
«В Кардиоцентре подростку имплантировали механический клапан сердца через мини-инвазивный доступ. Двустворчатый аортальный клапан — врожденная особенность, которая часто годами никак не проявляется. Пациенту всего 16 лет», — пишут в посте.
Юноша с врожденным пороком наблюдался в центре с рождения. Плановую операцию назначили после того, как УЗИ показало, что клапан перестал справляться со своей функцией.
Подобранный с учетом дальнейшего роста пациента протез не потребует повторной замены. Подросток уже выписан домой. С начала 2025 года кардиохирурги округа провели более 150 операций на детском сердце, каждая четвертая — детям до года.
Ранее URA.RU сообщало откуда берутся донорские органы, можно ли подарить часть своей печени близкому человеку и реально ли «купить» орган для пересадки. Об этом агентству рассказал заведующий хирургическим отделением по координации донорства органов человека ОКБ Ханты-Мансийска, врач-хирург высшей категории Рустем Ахтямов.
