Представитель педагогической династии из ХМАО победила во всероссийской олимпиаде

Педагог представила на конкурс проект «Виртуальный педагогический класс» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Преподаватель из Сургута (ХМАО) Анастасия Арасланова победила во всероссийской олимпиаде «Педагог — это призвание». Югорчанка выиграла в номинации «Региональные программы организации и сопровождения деятельности классов психолого-педагогической направленности». Об этом пишут на сайте олимпиады.

«Определились лидеры Олимпиады „Педагог- это призвание“ 2025», — пишут в перечне победителей, где Анастасия заняла первое место в своей номинации. Педагог представила на конкурс проект «Виртуальный педагогический класс», который помогает старшеклассникам познакомиться с профессией учителя. После прохождения программы более сотни абитуриентов поступили в СурГПУ.

Анастасия Арасланова представляет педагогическую династию: ее мать работала школьным учителем, отец — мастером в колледже. Старшая дочь педагога уже преподает в вузе, а средняя продолжает обучение в Сургутском педуниверситете.

Продолжение после рекламы