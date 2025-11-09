В ХМАО легковушка снесла забор частного дома. Видео
09 ноября 2025 в 17:41
Пострадавших в ДТП нет
В Нижневартовске (ХМАО) вечером 9 ноября в микрорайоне Старый Вартовск произошло ДТП. Водитель автомобиля Niva не справился с управлением, влетел в другое авто, а затем пробил забор частного дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«Предварительно, водитель Niva не справился с управлением и совершил столкновение с попутным транспортным средством Kia. После этого Niva въехала в забор», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что пострадавших в ДТП нет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
