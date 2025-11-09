В Нижневартовске (ХМАО) вечером 9 ноября в микрорайоне Старый Вартовск произошло ДТП. Водитель автомобиля Niva не справился с управлением, влетел в другое авто, а затем пробил забор частного дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.