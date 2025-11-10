Трагедия в дачном кооперативе Сургута и назначение нового прокурора: 9 новостей недели ХМАО

В сгоревшем доме были найдены тела семи человек, в том числе детей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Трагический пожар в Сургуте, унесший жизни восьми человек, прогремел на минувшей неделе на всю страну. В частном доме в СНТ не было пожарных извещателей, во сне умерли дети и взрослые, нескольким жильцам удалось спастись. В это время президент страны Владимир Путин назначил в округе нового прокурора. Об этих и других важных событиях в ХМАО на неделе с 3 по 9 ноября — в материале URA.RU.

В Сургуте во время пожара погибло 8 человек

В Сургуте в дачном кооперативе «Прибрежный-1» произошел пожар, унесший жизни восьми человек, включая четверых детей. Двое молодых людей смогли выбраться из горящего дома, еще один пострадавший был госпитализирован с ожогами, но позднее скончался. По данным следствия, возгорание началось в бойлерной. Среди погибших — две жительницы Челябинской области, которые приехали в гости на ноябрьские праздники. Выжившую 17-летнюю девушку до совершеннолетия планируют взять под опеку родственники. Установлено, что в доме отсутствовали пожарные извещатели, которые могли бы предотвратить трагедию.

В Нижневартовске при спасении пенсионера из горящего дома погиб пожарный

В Нижневартовске при тушении пожара погиб сотрудник МЧС. Возгорание произошло в садоводческом товариществе «Водник-2», где во время обрушения конструкций пожарный пытался спасти из дома пенсионера. В пресс-службе МЧС сообщили, что для расследования обстоятельств трагедии в город направлена специальная комиссия. Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко поручил оказать семье погибшего материальную помощь.

Путин внес в Совет Федерации кандидатуру нового прокурора ХМАО

Президент РФ Владимир Путин направил в Совет Федерации кандидатуру первого заместителя прокурора Приморского края Дмитрия Попова на пост прокурора Ханты-Мансийского автономного округа. Решение должно быть рассмотрено 11 ноября 2025 года. По данным источников, Попов был основным претендентом и приходит на смену Евгению Ботвинкину, который переведен в Туву.

Сургутский городской суд начинает рассмотрение уголовного дела бывшего первого замгубернатора ХМАО

Судебные заседания по делу экс-первого замгубернатора автономного округа Алексея Шипилова начнутся 11 ноября. На предварительном слушании, которое пройдет в закрытом режиме, будет решен вопрос о мере пресечения — сейчас он находится под домашним арестом. По версии следствия, с сентября 2023 по октябрь 2024 года Шипилов получил взятку не менее 7,5 млн рублей за содействие передаче многоквартирных домов из муниципальной УК в коммерческую компанию. Материалы уголовного дела занимают 21 том и уже направлены в городской суд Сургута.

Тюменец возглавил департамент экономического развития ХМАО

Губернатор Руслан Кухарук назначил Сергея Толстых новым директором департамента экономического развития ХМАО. Назначение подтверждает тенденцию к усилению тюменской команды в окружном правительстве Югры. Прежде чиновник возглавлял департамент экономики в мэрии областной столицы, а затем работал в бизнесе. После изменений в структуре правительства ХМАО место руководителя депэкономразвития больше не предполагает статус замгубернатора.

Экс-мэр Сургута пошел на сделку со следствием

Экс-мэр Сургута Андрей Филатов пошел на сделку со следствием. Источники агентства сообщают, что он заключил досудебное соглашение, чтобы выйти из-под домашнего ареста. После выполнения всех условия соглашения ему смягчили меру пресечения. Филатов сможет рассчитывать на особый порядок рассмотрения уголовного дела в суде и закрытый процесс, а также на более мягкий срок наказания — не выше двух третей от максимального срока, предусмотренного уголовным кодексом по его статье. Филатов проходит обвиняемым по делу о коммерческом подкупе.

Арабское имя вновь стало самым популярным среди новорожденных в ХМАО

По данным окружного ЗАГСа, с начала 2025 года лидерами по именам стали Анна среди девочек и Мухаммад — среди мальчиков. Мужскими именами года до ноября стали также Михаил, Александр, Артем и Роман. Среди девочек в числе популярных — Амина, Ева, София и Сафия.

Власти ХМАО потратят на выборы более 751 млн рублей

В проекте бюджета округа на 2026 год указано, что на проведение выборов в Государственную думу, Тюменскую областную, окружную и муниципальные думы планируется направить свыше 751 млн рублей. По расчетам избиркома, к организации и проведению кампаний привлекут более семи тысяч человек.

