Заявление Килинкарова о политическом будущем Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины

Отстранение президента Украины Владимира Зеленского от власти будет означать капитуляцию Евросоюза. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

«Для Евросоюза его отстранение от власти — это капитуляция. Из главы правящего на Украине режима создан символ так называемой борьбы за свободу и демократию», — указал Спиридон Килинкаров в интервью с «Ридус».

По словам экс-нардепа, европейские страны приложат все усилия для сохранения Зеленского у власти, поскольку он стал символом борьбы за демократию. Килинкаров не исключил, что стороны могут договориться о компромиссном варианте с ограничением полномочий президента Украины.

Продолжение после рекламы

Экс-депутат добавил, что в случае отказа Зеленского от компромисса возможен силовой сценарий его отстранения. При этом он отметил, что после потери власти украинский лидер превратится из «первого демократа» в «обычного коррумпированного подонка».