Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Украина

Экс-нардеп Килинкаров озвучил главный итог возможного отстранения Зеленского

Экс-нардеп Килинкаров: отстранение Зеленского от власти — это капитуляция ЕС
15 ноября 2025 в 10:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Заявление Килинкарова о политическом будущем Зеленского

Заявление Килинкарова о политическом будущем Зеленского

Фото: Официальный сайт президента Украины

Отстранение президента Украины Владимира Зеленского от власти будет означать капитуляцию Евросоюза. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

«Для Евросоюза его отстранение от власти — это капитуляция. Из главы правящего на Украине режима создан символ так называемой борьбы за свободу и демократию», — указал Спиридон Килинкаров в интервью с «Ридус». 

По словам экс-нардепа, европейские страны приложат все усилия для сохранения Зеленского у власти, поскольку он стал символом борьбы за демократию. Килинкаров не исключил, что стороны могут договориться о компромиссном варианте с ограничением полномочий президента Украины.

Продолжение после рекламы

Экс-депутат добавил, что в случае отказа Зеленского от компромисса возможен силовой сценарий его отстранения. При этом он отметил, что после потери власти украинский лидер превратится из «первого демократа» в «обычного коррумпированного подонка».

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее сообщал, что США ведут активную работу среди депутатов Верховной рады Украины, используя методы убеждения, угроз и подкупа для возможного отстранения президента Владимира Зеленского от власти. По его словам, Вашингтон может повторить сценарий 2014 года с отстранением Виктора Януковича, поскольку большинство депутатов уязвимы для внешнего давления, и соответствующая подготовка уже ведется, что свидетельствует о возможности реализации планов по смене руководства страны.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал