Экс-нардеп Килинкаров озвучил главный итог возможного отстранения Зеленского
Заявление Килинкарова о политическом будущем Зеленского
Фото: Официальный сайт президента Украины
Отстранение президента Украины Владимира Зеленского от власти будет означать капитуляцию Евросоюза. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
«Для Евросоюза его отстранение от власти — это капитуляция. Из главы правящего на Украине режима создан символ так называемой борьбы за свободу и демократию», — указал Спиридон Килинкаров в интервью с «Ридус».
По словам экс-нардепа, европейские страны приложат все усилия для сохранения Зеленского у власти, поскольку он стал символом борьбы за демократию. Килинкаров не исключил, что стороны могут договориться о компромиссном варианте с ограничением полномочий президента Украины.
Экс-депутат добавил, что в случае отказа Зеленского от компромисса возможен силовой сценарий его отстранения. При этом он отметил, что после потери власти украинский лидер превратится из «первого демократа» в «обычного коррумпированного подонка».
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее сообщал, что США ведут активную работу среди депутатов Верховной рады Украины, используя методы убеждения, угроз и подкупа для возможного отстранения президента Владимира Зеленского от власти. По его словам, Вашингтон может повторить сценарий 2014 года с отстранением Виктора Януковича, поскольку большинство депутатов уязвимы для внешнего давления, и соответствующая подготовка уже ведется, что свидетельствует о возможности реализации планов по смене руководства страны.
