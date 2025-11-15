Подрядчики парка «Патриот» незаконно построили дачу генералу Попову на 26 млн

Попов получил участок в СНТ «Звезда» в Подмосковье Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Бывший замминистра обороны, генерал армии Павел Попов подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, часть расходов на обустройство его дачи в Красногорском районе Московской области была покрыта за счет средств парка «Патриот» посредством заключения фиктивных договоров. Сумма ущерба оценивается в 25,9 миллиона рублей, говорится в материалах уголовного дела.

«Ущерб по уголовному делу, возбужденному в отношении Попова по эпизоду по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), составлен в размере стоимости всех фиктивных договоров на общую сумму 25 898 242 рубля», — сказано в документе. Информацию передает ТАСС.

Согласно данным следствия, в 2022–2024 годах на участке в СНТ «Звезда», расположенном в деревне Александровка (Подмосковье), были построены и отделаны здания, а также проведено благоустройство территории. Организацией строительных работ, как утверждается в материалах дела, занимались знакомые Попова — бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и экс-замначальника главка инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров. Они привлекли к выполнению работ подрядные организации, сотрудничающие с парком. В частности, через индивидуального предпринимателя Марамыгина были заказаны комплекты для строительства дома, бани и гаража на сумму 4,9 миллиона рублей, а стоимость их возведения на участке составила еще 3,4 миллиона рублей.

Попов передал Шестерову 18,2 миллиона рублей наличными для финансирования строительства. Однако с конца 2022 года Ахмедов и Шестеров начали оформлять фиктивные договоры и акты, чтобы провести часть работ за счет средств парка «Патриот». Работники и руководители подрядных организаций подтвердили, что выполняли работы на участке и получали оплату как наличными, так и по документам, предоставленным в парк. При этом они не контактировали с Павел Поповым и получали указания исключительно от Ахмедова и Шестерова. Из материалов дела следует, что Попов настаивал на снижении стоимости работ, но не был в курсе привлечения подрядчиков парка и использования средств учреждения. Ахмедов и Шестеров, в свою очередь, заключили досудебные соглашения и заявили, что оформляли оплату работ за счет парка «по указанию Попова».