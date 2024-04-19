Судьба двоих пилотов разбившегося в Ставрополье самолета остается неизвестной

Двое летчиков из упавшего в Ставрополье военного самолета успели катапультироваться, уже найдены и доставлены в больницу. Еще один также успел катапультироваться, сейчас его разыскивают. Судьба последнего пилота неизвестна, передает Минобороны РФ.
«Три члена экипажа эвакуированы, идет поиск одного летчика», — сообщили в Минобороны, сообщение передает РИА Новости. Известно, что найдены только двое из троих катапультировавшихся летчиков.
О крушении военного самолета в Ставрополье сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Известно, что причиной падения стала техническая неисправность.
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