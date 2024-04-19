Шойгу потребовал нарастить производство защиты для танков

Шойгу дал поручения во время проверки оборонных предприятий в Омске
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал выполнение оборонного госзаказа на предприятиях в Омской области. В ходе проверки он поручил нарастить производство допзащиты для танков.
«Министр обороны РФ подчеркнул, что необходимо организовать дополнительные поставки систем защиты для танков в подразделения, которые непосредственно решают задачи в зоне спецоперации», — передает Минобороны. Информация размещена в официальном telegram-канале ведомства.
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