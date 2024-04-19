Шойгу потребовал нарастить производство защиты для танков

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, шойгу сергей, топ
Шойгу дал поручения во время проверки оборонных предприятий в Омске Фото:

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал выполнение оборонного госзаказа на предприятиях в Омской области. В ходе проверки он поручил нарастить производство допзащиты для танков.

«Министр обороны РФ подчеркнул, что необходимо организовать дополнительные поставки систем защиты для танков в подразделения, которые непосредственно решают задачи в зоне спецоперации», — передает Минобороны. Информация размещена в официальном telegram-канале ведомства.

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал выполнение оборонного госзаказа на предприятиях в Омской области. В ходе проверки он поручил нарастить производство допзащиты для танков. «Министр обороны РФ подчеркнул, что необходимо организовать дополнительные поставки систем защиты для танков в подразделения, которые непосредственно решают задачи в зоне спецоперации», — передает Минобороны. Информация размещена в официальном telegram-канале ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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