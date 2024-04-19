ВС РФ атаковали порт в Днепропетровской области

Армия России нанесла удар по речному порту в городе Никополь
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы РФ совершили серию ударов по речному порту в городе Никополь Днепропетровской области. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег.
«В 16:50 прилет в Никополь, вернее серия прилетов <…> Один из них в направлении речного порта с большой детонацией, еще два района Довгалевка», — передают слова Лебедева РИА Новости. Он также сообщил, что в ту сторону выехали скорые.
По его словам, в районах Довгалевки находятся нефтебаза, склады и несколько общежитий. Там же были замечены военные ВСУ.
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