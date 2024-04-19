ВС РФ атаковали порт в Днепропетровской области

19 апреля 2024 в 20:02 Размер текста - 17 +

Армия России нанесла удар по речному порту в городе Никополь Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ совершили серию ударов по речному порту в городе Никополь Днепропетровской области. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег. «В 16:50 прилет в Никополь, вернее серия прилетов <…> Один из них в направлении речного порта с большой детонацией, еще два района Довгалевка», — передают слова Лебедева РИА Новости. Он также сообщил, что в ту сторону выехали скорые. По его словам, в районах Довгалевки находятся нефтебаза, склады и несколько общежитий. Там же были замечены военные ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы РФ совершили серию ударов по речному порту в городе Никополь Днепропетровской области. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег. «В 16:50 прилет в Никополь, вернее серия прилетов <…> Один из них в направлении речного порта с большой детонацией, еще два района Довгалевка», — передают слова Лебедева РИА Новости. Он также сообщил, что в ту сторону выехали скорые. По его словам, в районах Довгалевки находятся нефтебаза, склады и несколько общежитий. Там же были замечены военные ВСУ.