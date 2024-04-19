ВС РФ атаковали порт в Днепропетровской области

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
Армия России нанесла удар по речному порту в городе Никополь Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ совершили серию ударов по речному порту в городе Никополь Днепропетровской области. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег.

«В 16:50 прилет в Никополь, вернее серия прилетов <…> Один из них в направлении речного порта с большой детонацией, еще два района Довгалевка», — передают слова Лебедева РИА Новости. Он также сообщил, что в ту сторону выехали скорые.

По его словам, в районах Довгалевки находятся нефтебаза, склады и несколько общежитий. Там же были замечены военные ВСУ.

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Вооруженные силы РФ совершили серию ударов по речному порту в городе Никополь Днепропетровской области. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег. «В 16:50 прилет в Никополь, вернее серия прилетов <…> Один из них в направлении речного порта с большой детонацией, еще два района Довгалевка», — передают слова Лебедева РИА Новости. Он также сообщил, что в ту сторону выехали скорые. По его словам, в районах Довгалевки находятся нефтебаза, склады и несколько общежитий. Там же были замечены военные ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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