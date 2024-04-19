Страны НАТО согласились отправить ВСУ дополнительные ПВО

НАТО в ближайшее время отправит для ВСУ системы ПВО. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Есть системы, которые доступны для Украины. Поэтому я ожидаю новые объявления о помощи Украине по ПВО в ближайшее время», — заявил Столтенберг на полях встречи глав МИД «Большой семерки» на итальянском острове Капри. Трансляция его выступления идет на
По словам Столтенберга, несколько союзников по альянсу взяли на себя конкретные обязательства. Он назвал вопрос предоставления поддержки срочным.
Ранее военно-политический аналитик, работающий в зоне СВО, Борис Джерелиевский сообщил, что почти во всех видах вооружений НАТО проигрывает российским разработкам — начиная от РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и ПВО и заканчивая ракетами. Также Запад столкнулся с проблемой увеличения личного состава, поскольку их ценности не поощряют службу в армии.
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