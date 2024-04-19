Страны НАТО согласились отправить ВСУ дополнительные ПВО

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Вооруженные силы Украины. stock, с-300, пво, всу,  stock
Йенс Столтенберг сообщил, что вопрос предоставления поддержки является срочным Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

НАТО в ближайшее время отправит для ВСУ системы ПВО. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Есть системы, которые доступны для Украины. Поэтому я ожидаю новые объявления о помощи Украине по ПВО в ближайшее время», — заявил Столтенберг на полях встречи глав МИД «Большой семерки» на итальянском острове Капри. Трансляция его выступления идет на youtube-канале НАТО.

По словам Столтенберга, несколько союзников по альянсу взяли на себя конкретные обязательства. Он назвал вопрос предоставления поддержки срочным.

Ранее военно-политический аналитик, работающий в зоне СВО, Борис Джерелиевский сообщил, что почти во всех видах вооружений НАТО проигрывает российским разработкам — начиная от РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и ПВО и заканчивая ракетами. Также Запад столкнулся с проблемой увеличения личного состава, поскольку их ценности не поощряют службу в армии.

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НАТО в ближайшее время отправит для ВСУ системы ПВО. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Есть системы, которые доступны для Украины. Поэтому я ожидаю новые объявления о помощи Украине по ПВО в ближайшее время», — заявил Столтенберг на полях встречи глав МИД «Большой семерки» на итальянском острове Капри. Трансляция его выступления идет на youtube-канале НАТО. По словам Столтенберга, несколько союзников по альянсу взяли на себя конкретные обязательства. Он назвал вопрос предоставления поддержки срочным. Ранее военно-политический аналитик, работающий в зоне СВО, Борис Джерелиевский сообщил, что почти во всех видах вооружений НАТО проигрывает российским разработкам — начиная от РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и ПВО и заканчивая ракетами. Также Запад столкнулся с проблемой увеличения личного состава, поскольку их ценности не поощряют службу в армии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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