Страны НАТО согласились отправить ВСУ дополнительные ПВО

19 апреля 2024 в 20:12 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг сообщил, что вопрос предоставления поддержки является срочным Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО в ближайшее время отправит для ВСУ системы ПВО. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Есть системы, которые доступны для Украины. Поэтому я ожидаю новые объявления о помощи Украине по ПВО в ближайшее время», — заявил Столтенберг на полях встречи глав МИД «Большой семерки» на итальянском острове Капри. Трансляция его выступления идет на youtube-канале НАТО. По словам Столтенберга, несколько союзников по альянсу взяли на себя конкретные обязательства. Он назвал вопрос предоставления поддержки срочным. Ранее военно-политический аналитик, работающий в зоне СВО, Борис Джерелиевский сообщил, что почти во всех видах вооружений НАТО проигрывает российским разработкам — начиная от РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и ПВО и заканчивая ракетами. Также Запад столкнулся с проблемой увеличения личного состава, поскольку их ценности не поощряют службу в армии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

НАТО в ближайшее время отправит для ВСУ системы ПВО. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Есть системы, которые доступны для Украины. Поэтому я ожидаю новые объявления о помощи Украине по ПВО в ближайшее время», — заявил Столтенберг на полях встречи глав МИД «Большой семерки» на итальянском острове Капри. Трансляция его выступления идет на youtube-канале НАТО. По словам Столтенберга, несколько союзников по альянсу взяли на себя конкретные обязательства. Он назвал вопрос предоставления поддержки срочным. Ранее военно-политический аналитик, работающий в зоне СВО, Борис Джерелиевский сообщил, что почти во всех видах вооружений НАТО проигрывает российским разработкам — начиная от РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и ПВО и заканчивая ракетами. Также Запад столкнулся с проблемой увеличения личного состава, поскольку их ценности не поощряют службу в армии.