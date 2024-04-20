Британия начала производство «самого смертоносного» танка

Британия объявила о начале производства танка Challenger 3
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, танк, Challenger 2, Челленджер 2,  stock
В британскую армию планируется поставить 148 штук танков Challenger 3, заявили в пресс-службе страны Фото:

В Великобритании стартовало производство новой модели танка Challenger 3. В королевстве отметили, что он станет «самым смертоносным и живучим танком» в армии, потому что обладает современными боевыми технологиями. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

«Challenger 3 обладает усовершенствованной броней и самыми современными технологиями, что делает его самым смертоносным и живучим танком, когда-либо использовавшимся британской армией», — говорится в сообщении пресс-службы. Там отметили, что эта боевая машина станет неотъемлемой частью сил сдерживания Великобритании и основой боевых возможностей армии королевства.

Новый танк Challenger 3 обладает гладкоствольной пушкой, которая совместима с боеприпасами НАТО. Всего в армию Британии планируется поставить 148 танков этой модели. Он будет на вооружении страны до 2040 года.

Ранее бойцы ВС РФ сообщили, что впервые уничтожили британский танк Challenger 2 в Запорожской области. По их словам, он оказался не таким неуязвимым, как говорили в Британии: танк был обездвижен с шестого выстрела. После этого по нему отработали десантники.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Великобритании стартовало производство новой модели танка Challenger 3. В королевстве отметили, что он станет «самым смертоносным и живучим танком» в армии, потому что обладает современными боевыми технологиями. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства. «Challenger 3 обладает усовершенствованной броней и самыми современными технологиями, что делает его самым смертоносным и живучим танком, когда-либо использовавшимся британской армией», — говорится в сообщении пресс-службы. Там отметили, что эта боевая машина станет неотъемлемой частью сил сдерживания Великобритании и основой боевых возможностей армии королевства. Новый танк Challenger 3 обладает гладкоствольной пушкой, которая совместима с боеприпасами НАТО. Всего в армию Британии планируется поставить 148 танков этой модели. Он будет на вооружении страны до 2040 года. Ранее бойцы ВС РФ сообщили, что впервые уничтожили британский танк Challenger 2 в Запорожской области. По их словам, он оказался не таким неуязвимым, как говорили в Британии: танк был обездвижен с шестого выстрела. После этого по нему отработали десантники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...