Британия начала производство «самого смертоносного» танка

Британия объявила о начале производства танка Challenger 3

20 апреля 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

В британскую армию планируется поставить 148 штук танков Challenger 3, заявили в пресс-службе страны Фото: Министерство обороны Великобритании В Великобритании стартовало производство новой модели танка Challenger 3. В королевстве отметили, что он станет «самым смертоносным и живучим танком» в армии, потому что обладает современными боевыми технологиями. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства. «Challenger 3 обладает усовершенствованной броней и самыми современными технологиями, что делает его самым смертоносным и живучим танком, когда-либо использовавшимся британской армией», — говорится в сообщении пресс-службы. Там отметили, что эта боевая машина станет неотъемлемой частью сил сдерживания Великобритании и основой боевых возможностей армии королевства. Новый танк Challenger 3 обладает гладкоствольной пушкой, которая совместима с боеприпасами НАТО. Всего в армию Британии планируется поставить 148 танков этой модели. Он будет на вооружении страны до 2040 года. Ранее бойцы ВС РФ сообщили, что впервые уничтожили британский танк Challenger 2 в Запорожской области. По их словам, он оказался не таким неуязвимым, как говорили в Британии: танк был обездвижен с шестого выстрела. После этого по нему отработали десантники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Великобритании стартовало производство новой модели танка Challenger 3. В королевстве отметили, что он станет «самым смертоносным и живучим танком» в армии, потому что обладает современными боевыми технологиями. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства. «Challenger 3 обладает усовершенствованной броней и самыми современными технологиями, что делает его самым смертоносным и живучим танком, когда-либо использовавшимся британской армией», — говорится в сообщении пресс-службы. Там отметили, что эта боевая машина станет неотъемлемой частью сил сдерживания Великобритании и основой боевых возможностей армии королевства. Новый танк Challenger 3 обладает гладкоствольной пушкой, которая совместима с боеприпасами НАТО. Всего в армию Британии планируется поставить 148 танков этой модели. Он будет на вооружении страны до 2040 года. Ранее бойцы ВС РФ сообщили, что впервые уничтожили британский танк Challenger 2 в Запорожской области. По их словам, он оказался не таким неуязвимым, как говорили в Британии: танк был обездвижен с шестого выстрела. После этого по нему отработали десантники.