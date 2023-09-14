Российские бойцы рассказали, как впервые уничтожили танк Challenger 2. Видео

14 сентября 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

Впервые Challenger 2 был поражен в зоне СВО в начале сентября Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Британский танк Challenger 2, считавшийся неуязвимым, был уничтожен при совместной работе десантников и артиллеристов из 71-го полка 58-й армии ВС РФ. Российские артиллеристы, которые впервые подбили британскую машину, рассказали, как это было. «Обычное ночное дежурство. Поступила команда, сказали, что цель очень важная: нужно серьезно и оперативно отработать по ней. Я сразу вышел на людей, на расчет. Парни сказали, что отработаем моментально, вопросов никаких не будет», — рассказал командир 71-го полка 58-й армии Александр военкору Семену Пегову. Видео опубликовано в telegram-канале WarGonzo. Пегов также опросил и других военных, которые уничтожили Challenger 2. Наводчик Сергей отметил, что танк был обездвижен с шестого выстрела. Когда наводчик корректировал огонь, то не знал точную характеристику цели, были только координаты. «Мы оживились, стали ждать ее. Нам сказали, в полпервого ночи начать огонь. С шестого выстрела мы сбили у нее гусеницу», — заявил Сергей. После того как танк встал, по нему отработали десантники. Они смогли нанести урон неподвижной цели, успешно уничтожив бронемашину. Это поражение стало для танка Challenger 2 первым в зоне спецоперации. Считавшийся неуязвимым британский танк был уничтожен в начале сентября под селом Работино (Запорожская область), где идут ожесточенные бои. Спустя время российские военные повторили успех, уничтожив второй танк Challenger 2. Об этом сообщал врио главы региона Евгений Балицкий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Британский танк Challenger 2, считавшийся неуязвимым, был уничтожен при совместной работе десантников и артиллеристов из 71-го полка 58-й армии ВС РФ. Российские артиллеристы, которые впервые подбили британскую машину, рассказали, как это было. «Обычное ночное дежурство. Поступила команда, сказали, что цель очень важная: нужно серьезно и оперативно отработать по ней. Я сразу вышел на людей, на расчет. Парни сказали, что отработаем моментально, вопросов никаких не будет», — рассказал командир 71-го полка 58-й армии Александр военкору Семену Пегову. Видео опубликовано в telegram-канале WarGonzo. Пегов также опросил и других военных, которые уничтожили Challenger 2. Наводчик Сергей отметил, что танк был обездвижен с шестого выстрела. Когда наводчик корректировал огонь, то не знал точную характеристику цели, были только координаты. «Мы оживились, стали ждать ее. Нам сказали, в полпервого ночи начать огонь. С шестого выстрела мы сбили у нее гусеницу», — заявил Сергей. После того как танк встал, по нему отработали десантники. Они смогли нанести урон неподвижной цели, успешно уничтожив бронемашину. Это поражение стало для танка Challenger 2 первым в зоне спецоперации. Считавшийся неуязвимым британский танк был уничтожен в начале сентября под селом Работино (Запорожская область), где идут ожесточенные бои. Спустя время российские военные повторили успех, уничтожив второй танк Challenger 2. Об этом сообщал врио главы региона Евгений Балицкий.