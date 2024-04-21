Появились кадры захваченного ВС РФ танка Leopard в Авдеевке

ВС РФ эвакуировали немецкий танк Leopard в Авдеевке
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Опубликованы видеоматериалы, на которых запечатлен процесс эвакуации трофейного танка Leopard 2 из зоны боевых действий. События произошли в районе Авдеевки.
«Чтобы сдвинуть немецкий танк с места, эвакуационной команде пришлось разрывать гусеницы подрывом», — сообщает telegram-канал «Соловьев Live». Там добавили, что эвакуация подбитой немецкой боевой машины осуществлялась бойцами группировки «Центр». На видео видно, как российская бронетранспортер БРЭМ-1 буксирует трофейную технику.
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