Появились кадры захваченного ВС РФ танка Leopard в Авдеевке

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ВС РФ эвакуировали немецкий танк Leopard в Авдеевке Фото:
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Опубликованы видеоматериалы, на которых запечатлен процесс эвакуации трофейного танка Leopard 2 из зоны боевых действий. События произошли в районе Авдеевки.

«Чтобы сдвинуть немецкий танк с места, эвакуационной команде пришлось разрывать гусеницы подрывом», — сообщает telegram-канал «Соловьев Live». Там добавили, что эвакуация подбитой немецкой боевой машины осуществлялась бойцами группировки «Центр». На видео видно, как российская бронетранспортер БРЭМ-1 буксирует трофейную технику.

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Опубликованы видеоматериалы, на которых запечатлен процесс эвакуации трофейного танка Leopard 2 из зоны боевых действий. События произошли в районе Авдеевки. «Чтобы сдвинуть немецкий танк с места, эвакуационной команде пришлось разрывать гусеницы подрывом», — сообщает telegram-канал «Соловьев Live». Там добавили, что эвакуация подбитой немецкой боевой машины осуществлялась бойцами группировки «Центр». На видео видно, как российская бронетранспортер БРЭМ-1 буксирует трофейную технику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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