Мэр Ханты-Мансийска прочитал лекцию студентам МГИМО

Студентам Московского государственного института международных отношений (МГИМО) в марте была прочитана открытая лекция об успешных проектах по подготовке и подбору кадров, которые реализуются в Ханты-Мансийске. Ее провел мэр города Максим Ряшин.
«В марте выступил с открытой лекцией перед студентами МГИМО. Рассказал об успешных проектах по подготовке и подбору кадров, которые реализуются в Ханты-Мансийске», — написал Ряшин в своем telegram-канале.
Глава города также обсудил с учащимися важность мотивации, сохранения нравственных ценностей в обществе, ответственности и стремлении к саморазвитию. Все это происходило в рамках курса «Правовые основы муниципального управления». Его особенность заключается в привлечении к процессу обучения муниципальных экспертов со всей России.
По итогам 2023 года Ханты-Мансийск вошел в список двадцати городов России с высочайшими темпами развития. Ряшин поблагодарил земляков за вклад в развитие города и высказал надежду на дальнейшую поддержку от югорчан.
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