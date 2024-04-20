Общество Мэр Ханты-Мансийска прочитал лекцию студентам МГИМО 21 апреля 2024 в 23:56 Размер текста - 17 + Максим Ряшин рассказал студентам МГИМО об успешных проектах по подготовке и подбору кадров Фото: Алексей Григорьев © URA.RU Студентам Московского государственного института международных отношений (МГИМО) в марте была прочитана открытая лекция об успешных проектах по подготовке и подбору кадров, которые реализуются в Ханты-Мансийске. Ее провел мэр города Максим Ряшин. «В марте выступил с открытой лекцией перед студентами МГИМО. Рассказал об успешных проектах по подготовке и подбору кадров, которые реализуются в Ханты-Мансийске», — написал Ряшин в своем telegram-канале. Глава города также обсудил с учащимися важность мотивации, сохранения нравственных ценностей в обществе, ответственности и стремлении к саморазвитию. Все это происходило в рамках курса «Правовые основы муниципального управления». Его особенность заключается в привлечении к процессу обучения муниципальных экспертов со всей России. По итогам 2023 года Ханты-Мансийск вошел в список двадцати городов России с высочайшими темпами развития. Ряшин поблагодарил земляков за вклад в развитие города и высказал надежду на дальнейшую поддержку от югорчан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Студентам Московского государственного института международных отношений (МГИМО) в марте была прочитана открытая лекция об успешных проектах по подготовке и подбору кадров, которые реализуются в Ханты-Мансийске. Ее провел мэр города Максим Ряшин. «В марте выступил с открытой лекцией перед студентами МГИМО. Рассказал об успешных проектах по подготовке и подбору кадров, которые реализуются в Ханты-Мансийске», — написал Ряшин в своем telegram-канале. Глава города также обсудил с учащимися важность мотивации, сохранения нравственных ценностей в обществе, ответственности и стремлении к саморазвитию. Все это происходило в рамках курса «Правовые основы муниципального управления». Его особенность заключается в привлечении к процессу обучения муниципальных экспертов со всей России. По итогам 2023 года Ханты-Мансийск вошел в список двадцати городов России с высочайшими темпами развития. Ряшин поблагодарил земляков за вклад в развитие города и высказал надежду на дальнейшую поддержку от югорчан. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям