20 апреля 2024
19 апреля 2024

Мэр Ханты-Мансийска прочитал лекцию студентам МГИМО

© Служба новостей «URA.RU»
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Ряшин Максим, глава администрации. Василий Филипенко, глава города. Ханты-Мансийск, ряшин максим
Максим Ряшин рассказал студентам МГИМО об успешных проектах по подготовке и подбору кадров Фото:

Студентам Московского государственного института международных отношений (МГИМО) в марте была прочитана открытая лекция об успешных проектах по подготовке и подбору кадров, которые реализуются в Ханты-Мансийске. Ее провел мэр города Максим Ряшин.

«В марте выступил с открытой лекцией перед студентами МГИМО. Рассказал об успешных проектах по подготовке и подбору кадров, которые реализуются в Ханты-Мансийске», — написал Ряшин в своем telegram-канале.

Глава города также обсудил с учащимися важность мотивации, сохранения нравственных ценностей в обществе, ответственности и стремлении к саморазвитию. Все это происходило в рамках курса «Правовые основы муниципального управления». Его особенность заключается в привлечении к процессу обучения муниципальных экспертов со всей России.

По итогам 2023 года Ханты-Мансийск вошел в список двадцати городов России с высочайшими темпами развития. Ряшин поблагодарил земляков за вклад в развитие города и высказал надежду на дальнейшую поддержку от югорчан.

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Студентам Московского государственного института международных отношений (МГИМО) в марте была прочитана открытая лекция об успешных проектах по подготовке и подбору кадров, которые реализуются в Ханты-Мансийске. Ее провел мэр города Максим Ряшин. «В марте выступил с открытой лекцией перед студентами МГИМО. Рассказал об успешных проектах по подготовке и подбору кадров, которые реализуются в Ханты-Мансийске», — написал Ряшин в своем telegram-канале. Глава города также обсудил с учащимися важность мотивации, сохранения нравственных ценностей в обществе, ответственности и стремлении к саморазвитию. Все это происходило в рамках курса «Правовые основы муниципального управления». Его особенность заключается в привлечении к процессу обучения муниципальных экспертов со всей России. По итогам 2023 года Ханты-Мансийск вошел в список двадцати городов России с высочайшими темпами развития. Ряшин поблагодарил земляков за вклад в развитие города и высказал надежду на дальнейшую поддержку от югорчан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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