Ханты-Мансийск вошел в топ-20 самых быстро развивающихся городов России

По итогам 2023 года Ханты-Мансийск вошел в список двадцати городов России с высочайшими темпами развития. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Максим Ряшин.
«По итогам 2023 года Ханты-Мансийск вошел в топ-20 городов с высокими показателями устойчивого развития по всем трем ESG-компонентам: окружающая среда (Environmental), общество (Social) и управление (Governance)», — пояснил Ряшин. Кроме того, индекс Сбер и ВЭБ.РФ показал, что столица округа заняла лидерскую позицию среди 218 городов страны в блоке «Общество», заработав 75,1 балла.
Также мэр Ханты-Мансийска поблагодарил земляков за вклад в развитие города. Он высказал надежду на дальнейшую поддержку от югорчан.
Ранее URA.RU писало о том, что Ханты-Мансийск признали самым «умным» городом ХМАО. Столица региона заняла шестое место в рейтинге Минстроя России по цифровизации городов за 2022 год.
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