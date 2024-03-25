Ханты-Мансийск вошел в топ-20 самых быстро развивающихся городов России

26 марта 2024 в 10:20 Размер текста - 17 +

Ханты-Мансийск вошел в список двадцати лучших городов России Фото: Александр Елизаров © URA.RU По итогам 2023 года Ханты-Мансийск вошел в список двадцати городов России с высочайшими темпами развития. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Максим Ряшин. «По итогам 2023 года Ханты-Мансийск вошел в топ-20 городов с высокими показателями устойчивого развития по всем трем ESG-компонентам: окружающая среда (Environmental), общество (Social) и управление (Governance)», — пояснил Ряшин. Кроме того, индекс Сбер и ВЭБ.РФ показал, что столица округа заняла лидерскую позицию среди 218 городов страны в блоке «Общество», заработав 75,1 балла. Также мэр Ханты-Мансийска поблагодарил земляков за вклад в развитие города. Он высказал надежду на дальнейшую поддержку от югорчан. Ранее URA.RU писало о том, что Ханты-Мансийск признали самым «умным» городом ХМАО. Столица региона заняла шестое место в рейтинге Минстроя России по цифровизации городов за 2022 год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По итогам 2023 года Ханты-Мансийск вошел в список двадцати городов России с высочайшими темпами развития. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Максим Ряшин. «По итогам 2023 года Ханты-Мансийск вошел в топ-20 городов с высокими показателями устойчивого развития по всем трем ESG-компонентам: окружающая среда (Environmental), общество (Social) и управление (Governance)», — пояснил Ряшин. Кроме того, индекс Сбер и ВЭБ.РФ показал, что столица округа заняла лидерскую позицию среди 218 городов страны в блоке «Общество», заработав 75,1 балла. Также мэр Ханты-Мансийска поблагодарил земляков за вклад в развитие города. Он высказал надежду на дальнейшую поддержку от югорчан. Ранее URA.RU писало о том, что Ханты-Мансийск признали самым «умным» городом ХМАО. Столица региона заняла шестое место в рейтинге Минстроя России по цифровизации городов за 2022 год.