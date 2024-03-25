25 марта 2024

Ханты-Мансийск вошел в топ-20 самых быстро развивающихся городов России

© Служба новостей «URA.RU»
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Закат, город и стройки. Ханты-Мансийск, город ханты-мансийск, закат
Ханты-Мансийск вошел в список двадцати лучших городов России Фото:

По итогам 2023 года Ханты-Мансийск вошел в список двадцати городов России с высочайшими темпами развития. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Максим Ряшин.

«По итогам 2023 года Ханты-Мансийск вошел в топ-20 городов с высокими показателями устойчивого развития по всем трем ESG-компонентам: окружающая среда (Environmental), общество (Social) и управление (Governance)», — пояснил Ряшин. Кроме того, индекс Сбер и ВЭБ.РФ показал, что столица округа заняла лидерскую позицию среди 218 городов страны в блоке «Общество», заработав 75,1 балла.

Также мэр Ханты-Мансийска поблагодарил земляков за вклад в развитие города. Он высказал надежду на дальнейшую поддержку от югорчан.

Ранее URA.RU писало о том, что Ханты-Мансийск признали самым «умным» городом ХМАО. Столица региона заняла шестое место в рейтинге Минстроя России по цифровизации городов за 2022 год.

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По итогам 2023 года Ханты-Мансийск вошел в список двадцати городов России с высочайшими темпами развития. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Максим Ряшин. «По итогам 2023 года Ханты-Мансийск вошел в топ-20 городов с высокими показателями устойчивого развития по всем трем ESG-компонентам: окружающая среда (Environmental), общество (Social) и управление (Governance)», — пояснил Ряшин. Кроме того, индекс Сбер и ВЭБ.РФ показал, что столица округа заняла лидерскую позицию среди 218 городов страны в блоке «Общество», заработав 75,1 балла. Также мэр Ханты-Мансийска поблагодарил земляков за вклад в развитие города. Он высказал надежду на дальнейшую поддержку от югорчан. Ранее URA.RU писало о том, что Ханты-Мансийск признали самым «умным» городом ХМАО. Столица региона заняла шестое место в рейтинге Минстроя России по цифровизации городов за 2022 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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