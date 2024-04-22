На Западе пытаются скопировать новое оружие Путина

Запад пытается скопировать систему РЭБ «Волнорез» России

22 апреля 2024 в 21:51 Размер текста - 17 +

РЭБ «Волнорез» ВС РФ называют новым оружием Путина на Западе и пытаются скопировать ее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны пытаются скопировать модульную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волнорез», которая произведена в России. До ее появления в мире не существовало как класса такой мобильной системы. Иностранные СМИ назвали систему новым оружием президента РФ Владимира Путина». Об этом сообщил разработчик этой системы Станислав. Его полное имя не называется из соображений безопасности. «Сегодня „Волнорез“ активно пытаются скопировать и за рубежом. В плане возимых систем РЭБ мы были абсолютными первопроходцами и „законодателями мод“», — передает РИА Новости слова Станислава. Он добавил, что, когда эта система появилась, то СМИ Запада назвали ее «новым оружием президента РФ Владимира Путина». Собеседник агентства отметил, что в первое время боевых действий на Украине у ВС РФ не было подобных мобильных систем РЭБ. В свою очередь, противник постоянно менял частоты, на которых работали дроны, на своих системах. РЭБ «Волнорез» была представлена на военно-техническом форуме «Армия-2023». Она выполнена в форм-факторе малоразмерного корпуса, вес которого составляет 13 килограмм. Он магнитной липучкой устанавливается на любую гражданскую и военную технику. Например, на катера, БТР и танки. «Волнорез» способен прописывать в себя те частости, которые нужны для подавления FPV-дронов ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Западные страны пытаются скопировать модульную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волнорез», которая произведена в России. До ее появления в мире не существовало как класса такой мобильной системы. Иностранные СМИ назвали систему новым оружием президента РФ Владимира Путина». Об этом сообщил разработчик этой системы Станислав. Его полное имя не называется из соображений безопасности. «Сегодня „Волнорез“ активно пытаются скопировать и за рубежом. В плане возимых систем РЭБ мы были абсолютными первопроходцами и „законодателями мод“», — передает РИА Новости слова Станислава. Он добавил, что, когда эта система появилась, то СМИ Запада назвали ее «новым оружием президента РФ Владимира Путина». Собеседник агентства отметил, что в первое время боевых действий на Украине у ВС РФ не было подобных мобильных систем РЭБ. В свою очередь, противник постоянно менял частоты, на которых работали дроны, на своих системах. РЭБ «Волнорез» была представлена на военно-техническом форуме «Армия-2023». Она выполнена в форм-факторе малоразмерного корпуса, вес которого составляет 13 килограмм. Он магнитной липучкой устанавливается на любую гражданскую и военную технику. Например, на катера, БТР и танки. «Волнорез» способен прописывать в себя те частости, которые нужны для подавления FPV-дронов ВСУ.