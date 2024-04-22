Utair подала в суд на пассажира, который напал на экипаж самолета

Авиакомпания Utair подала в суд на пассажира, который устроил дебош во время полета. Он разбил на борту стекло, ругался и нанес телесные повреждения членам экипажа, сообщает Сургутский городской суд.
«При выполнении рейса ответчик неоднократно и грубо нарушал правила авиакомпании и правила общественного порядка, создавал угрозу безопасности полета, конструкции воздушного судна, угрозу здоровью себе и пассажирам (разбил стекло, осколками стакана нанес себе порезы, нецензурно ругался, нанес телесные повреждения членам экипажа, находился в неадекватном состоянии, бился головой)», — говорится на сайте суда. В итоге самолет экстренно посадили в Перми.
Теперь авиакомпания требует у дебошира возместить убытки в размере более 800 тысяч рублей. Суд принял иск и назначил предварительное судебное заседание.
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