22 апреля 2024

Utair подала в суд на пассажира, который напал на экипаж самолета

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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, пилот, ютэир, боинг 767, ютейр
Из-за дебоша самолет произвел экстренную посадку Фото:

Авиакомпания Utair подала в суд на пассажира, который устроил дебош во время полета. Он разбил на борту стекло, ругался и нанес телесные повреждения членам экипажа, сообщает Сургутский городской суд.

«При выполнении рейса ответчик неоднократно и грубо нарушал правила авиакомпании и правила общественного порядка, создавал угрозу безопасности полета, конструкции воздушного судна, угрозу здоровью себе и пассажирам (разбил стекло, осколками стакана нанес себе порезы, нецензурно ругался, нанес телесные повреждения членам экипажа, находился в неадекватном состоянии, бился головой)», — говорится на сайте суда. В итоге самолет экстренно посадили в Перми.

Теперь авиакомпания требует у дебошира возместить убытки в размере более 800 тысяч рублей. Суд принял иск и назначил предварительное судебное заседание.

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Авиакомпания Utair подала в суд на пассажира, который устроил дебош во время полета. Он разбил на борту стекло, ругался и нанес телесные повреждения членам экипажа, сообщает Сургутский городской суд. «При выполнении рейса ответчик неоднократно и грубо нарушал правила авиакомпании и правила общественного порядка, создавал угрозу безопасности полета, конструкции воздушного судна, угрозу здоровью себе и пассажирам (разбил стекло, осколками стакана нанес себе порезы, нецензурно ругался, нанес телесные повреждения членам экипажа, находился в неадекватном состоянии, бился головой)», — говорится на сайте суда. В итоге самолет экстренно посадили в Перми. Теперь авиакомпания требует у дебошира возместить убытки в размере более 800 тысяч рублей. Суд принял иск и назначил предварительное судебное заседание.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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