Какие праздники отмечают 10 ноября 2025: что можно и нельзя делать

Понедельник, 10 ноября, в мире связан с наукой, молодежью, черно-белым кино и бухгалтерией. В России отмечается день борща. Православные верующие чтят память великомученицы Параскевы, в народе — Параскева Пятница. В эту дату родились Эннио Морриконе, Михаил Ефремов, Максим Суханов, Игорь Сорин, Владимир Ткаченко. Подробнее о событиях и традициях этого дня — в материале URA.RU.

Международные праздники 10 ноября 2025 года

Всемирный день науки за мир и развитие

Всемирный день науки за мир и развитие отмечается ежегодно 10 ноября. Праздник, учрежденный ЮНЕСКО в 2002 году, подчеркивает важность науки для общества, роль ученых в развитии планеты и необходимость использования научных достижений в интересах мира и устойчивого развития.

В этот день проходят лекции, выставки, дни открытых дверей в научных центрах и музеях, семинары и круглые столы. Цель мероприятий — популяризация науки, вовлечение граждан и молодежи в изучение технологий, развитие творческого мышления и формирование доверия к научным исследованиям.

Всемирный день молодежи

Во всем мире 10 ноября отмечают Всемирный день молодежи — праздник, зародившийся после Второй мировой войны. Дата посвящена созданию Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ), учрежденной в Лондоне 10 ноября 1945 года.

Организация объединила молодежь разных стран ради мира, равенства и справедливости. Она выступала за разоружение, борьбу против атомного оружия и поддержку образования в бедных странах. Одним из самых известных проектов ВФДМ стал Всемирный фестиваль молодежи и студентов, впервые прошедший в Праге в 1949 году. Сегодня праздник отмечают лекциями, акциями, концертами и дискуссиями.

Международный день бухгалтерии

Ежегодно 10 ноября отмечается праздник всех, кто занимается учетом и анализом финансов. Дата выбрана в честь выхода в 1494 году книги итальянского математика Луки Пачоли «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций». В ней впервые описана система двойной записи, ставшая основой современной бухгалтерии. За это Пачоли называют отцом бухгалтерского учета.

Благодаря его труду бухгалтерия превратилась из ремесла в науку, где точность и порядок стали главным принципом. Сегодня бухгалтер — не просто хранитель цифр, а аналитик и стратег, от работы которого зависит стабильность компаний и государства.

День просмотра черно-белого фильма

Ежегодно 10 ноября отмечается День просмотра черно-белого фильма — праздник, посвященный классике мирового кинематографа. Черно-белые картины притягивают своей выразительностью и атмосферой. Без цвета и спецэффектов они передают эмоции через свет, тени, мимику и сюжет.

История кино началась в конце XIX века, когда Уильям Диксон создал первый аппарат для записи движения, а братья Люмьеры в 1895 году запатентовали синематограф и провели первый платный показ.

День кухонной мойки

Этот день объединяет производителей и пользователей, помогает продвигать инновации и улучшать качество продукции. В честь праздника проводятся выставки, конференции и акции со скидками на кухонные мойки.

Мойка — незаменимый элемент кухни. Даже если готовка дома редкая, она нужна для мытья фруктов, чашек и другой посуды. При выборе учитывают: размер кухни, расположение, стиль интерьера, количество членов семьи и частоту готовки. Важно также обратить внимание на материал и наличие аксессуаров: дозатора для моющего средства, фильтра для воды, диспоузера.

Российские праздники 10 ноября 2025 года

День борща

Праздник, посвященный одному из самых любимых блюд национальной кухни. Борщ давно стал символом домашнего уюта, здоровья и гостеприимства. В этот день проходят фестивали, кулинарные конкурсы и мастер-классы, где делятся секретами приготовления ароматного супа и приобщают детей к здоровому питанию.

История борща уходит в X–XII века. Изначально его варили из борщевика, позже добавили свеклу, которая придала блюду насыщенный цвет. С годами появились десятки вариантов: на мясном или постном бульоне, с грибами, фасолью, капустой или зеленью. Как говорят, сколько хозяек — столько и борщей.

День сотрудника органов внутренних дел РФ

Ежегодно 10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. История службы уходит к началу XVIII века. В 1715 году Петр I учредил первую полицейскую службу, которая следила за общественным порядком. В 1802 году при Александре I появилось Министерство внутренних дел, в задачи которого входили охрана спокойствия, борьба с преступностью и надзор за пожарной безопасностью.

После революции 1917 года была создана рабоче-крестьянская милиция — предшественница современной полиции. С тех пор история органов внутренних дел неразрывно связана с судьбой страны. Милиционеры защищали Родину в годы войн, боролись с преступностью, сохраняли порядок в самые трудные периоды.

Православный праздник 10 ноября 2025 года

День памяти великомученицы Параскевы, нареченной Пятница

Имя святой в переводе с греческого означает «пятница». Родилась она в знатной христианской семье и с юности дала обет безбрачия. Когда военачальник Аэтий потребовал от нее жертвы идолам, Параскева отказалась и была подвергнута жестоким пыткам. После чудесного исцеления по молитве к Богу ее снова мучили и обезглавили. Христиане похоронили святую, а от ее мощей стали происходить исцеления.

Народный праздник 10 ноября 2025 года

Параскева Пятница

Праздник Параскева Пятница отмечается 10 ноября и объединяет память святой мученицы Параскевы Иконийской и черты древнеславянской богини Мокоши. Почитание Параскевы на Руси началось очень рано — уже в XII веке. Ее называли «бабьей святой» и считали покровительницей женщин, рукоделия, брака и домашнего очага.

В день ее памяти женщины не пряли, не шили, не стирали, а мужчины не пахали — это считалось грехом. По преданию, святая покровительствует льняным работам, поэтому 10 ноября называли еще Льняницей. В церкви в этот день приносили лен и пряжу для освящения, а девушки молились о замужестве.

В народе Параскева Пятница соединила черты языческой богини Мокоши — защитницы плодородия и женских дел. Ей оставляли подношения у колодцев и источников, чтобы привлечь благополучие.

Чего нельзя делать 10 ноября

В соответствии с народными поверьями, 10 ноября существовало несколько запретов: нельзя было заниматься прядением, стиркой, купанием, стрижкой волос и развлечениями. Люди верили, что несоблюдение этих ограничений может привести к болезням и несчастьям.

