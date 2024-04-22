Ученые ЯНАО посчитали численность уникальной популяции моржей

В этом году ученые намерены изучить кормовую базу моржейФото: Павел Львов/РИА Новости
На Ямале растет популяция краснокнижного атлантического моржа. По последним подсчетам, она составляет около пяти тысяч особей. Исследования проводились на мысе Тиутей-Сале, который находится на западном побережье полуострова Ямал. Об этом сообщает пресс-служба правительства округа. В этом году научные исследования продолжатся.
«Ежегодно численность краснокнижных животных растет. По последним подсчетам, она составила около пяти тысяч особей. Для изучения ямальской популяции моржей на мыс Тиутей-Сале приезжают ученые со всей страны», — говорится в релизе, опубликованном на сайте правительства Ямала.
В этом году на территории заказника «Тиутей-Яхински» начнет работать научный стационар. Это шесть мобильных зданий для размещения ученых и инспекторов дирекции особо охраняемых природных территорий.
В 2024 году ученые намерены изучить кормовую базу моржей, определить их годовой жизненный цикл и найти места их размножения. «Эти данные необходимы для выполнения всего комплекса мер сохранения краснокнижного атлантического моржа. Исследованиями займутся представители научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие», — сообщает источник.
Ранее сообщалось, что в природном заказнике Ямала «Тиутей-Яхинский» к июлю установят кордон из шести мобильных зданий для размещения ученых и инспекторов дирекции особо охраняемых природных территорий округа. Современный стационар обеспечен электроэнергией и отоплением.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На Ямале растет популяция краснокнижного атлантического моржа. По последним подсчетам, она составляет около пяти тысяч особей. Исследования проводились на мысе Тиутей-Сале, который находится на западном побережье полуострова Ямал. Об этом сообщает пресс-служба правительства округа. В этом году научные исследования продолжатся. «Ежегодно численность краснокнижных животных растет. По последним подсчетам, она составила около пяти тысяч особей. Для изучения ямальской популяции моржей на мыс Тиутей-Сале приезжают ученые со всей страны», — говорится в релизе, опубликованном на сайте правительства Ямала. В этом году на территории заказника «Тиутей-Яхински» начнет работать научный стационар. Это шесть мобильных зданий для размещения ученых и инспекторов дирекции особо охраняемых природных территорий. В 2024 году ученые намерены изучить кормовую базу моржей, определить их годовой жизненный цикл и найти места их размножения. «Эти данные необходимы для выполнения всего комплекса мер сохранения краснокнижного атлантического моржа. Исследованиями займутся представители научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие», — сообщает источник. Ранее сообщалось, что в природном заказнике Ямала «Тиутей-Яхинский» к июлю установят кордон из шести мобильных зданий для размещения ученых и инспекторов дирекции особо охраняемых природных территорий округа. Современный стационар обеспечен электроэнергией и отоплением.