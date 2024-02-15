В тундре ЯНАО появится стационар для ученых

В заказнике «Тиутей-Яхинский» на Ямале создадут научный кордон

15 февраля 2024 в 19:26 Размер текста - 17 +

В природном заказнике «Тиутей-Яхинский» установят кордон для ученых и инспекторов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В природном заказнике Ямала «Тиутей-Яхинский» к июлю установят кордон из шести мобильных зданий для размещения ученых и инспекторов дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) округа. Современный стационар обеспечен электроэнергией и отоплением. Кордон на мысе Тиутей-Сале необходим для изучения популяции атлантических моржей. «Кордон будет включать шесть мобильных зданий. Два из них предназначены для размещения ученых, остальные — для работы и проживания инспекторов дирекции особо охраняемых природных территорий округа. Модули полностью автономны, обеспечены источниками электроэнергии и отопления», — сообщается на сайте правительства округа. Работа ученых позволит сохранить флору и фауну ООПТ — здесь находится уникальное лежбище атлантических моржей. Площадь заказника — 10 тысяч гектаров. Популяции моржей на мыс Тиутей-Сале приезжают изучать ученые со всей страны. Ранее URA.RU сообщало, что ямальский грызун стал «лицом» международного научного сообщества. Лемминги из ЯНАО попали на обложку международных научных журналов.

В природном заказнике Ямала «Тиутей-Яхинский» к июлю установят кордон из шести мобильных зданий для размещения ученых и инспекторов дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) округа. Современный стационар обеспечен электроэнергией и отоплением. Кордон на мысе Тиутей-Сале необходим для изучения популяции атлантических моржей. «Кордон будет включать шесть мобильных зданий. Два из них предназначены для размещения ученых, остальные — для работы и проживания инспекторов дирекции особо охраняемых природных территорий округа. Модули полностью автономны, обеспечены источниками электроэнергии и отопления», — сообщается на сайте правительства округа. Работа ученых позволит сохранить флору и фауну ООПТ — здесь находится уникальное лежбище атлантических моржей. Площадь заказника — 10 тысяч гектаров. Популяции моржей на мыс Тиутей-Сале приезжают изучать ученые со всей страны. Ранее URA.RU сообщало, что ямальский грызун стал «лицом» международного научного сообщества. Лемминги из ЯНАО попали на обложку международных научных журналов.