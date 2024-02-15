В тундре ЯНАО появится стационар для ученых

В природном заказнике Ямала «Тиутей-Яхинский» к июлю установят кордон из шести мобильных зданий для размещения ученых и инспекторов дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) округа. Современный стационар обеспечен электроэнергией и отоплением. Кордон на мысе Тиутей-Сале необходим для изучения популяции атлантических моржей.
«Кордон будет включать шесть мобильных зданий. Два из них предназначены для размещения ученых, остальные — для работы и проживания инспекторов дирекции особо охраняемых природных территорий округа. Модули полностью автономны, обеспечены источниками электроэнергии и отопления», — сообщается на сайте правительства округа. Работа ученых позволит сохранить флору и фауну ООПТ — здесь находится уникальное лежбище атлантических моржей.
Площадь заказника — 10 тысяч гектаров. Популяции моржей на мыс Тиутей-Сале приезжают изучать ученые со всей страны. Ранее URA.RU сообщало, что ямальский грызун стал «лицом» международного научного сообщества. Лемминги из ЯНАО попали на обложку международных научных журналов.
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.