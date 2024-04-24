Приговор суда Златоуста отменили после высказывания судьи

24 апреля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Приговор отменили в апелляционной инстанции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Приговор Златоустовского городского суда (Челябинская область) отменили после неосторожного высказывания судьи. Как URA.RU рассказал адвокат Андрей Морозов, судья еще до завершения процесса признал подсудимого виновным в совершении особо тяжкого преступления. В аппарате суда отметили, что при отмене приговора были учтены также другие обстоятельства. «В ходе допроса свидетеля защиты, являющегося работодателем подсудимого, судья несмотря на положительную характеристику посоветовал искать нового сотрудника. Тем самым судья фактически признал человека виновным до оглашения приговора. К тому моменту не были исследованы все доказательства и выслушаны прения сторон. Это высказывание стало основанием для апелляции и последующей отмены приговора », — рассказал Морозов. Реплика осталась на аудиозаписи заседания. В результате в Челябинском областном суде приговор был отменен. Дело возвратилось в суд первой инстанции. В новом приговоре наказание для осужденного стало почти в два раза мягче предыдущего. Теперь осужденный выйдет на свободу существенно раньше. При изучении приговора Морозов обратил внимание также на другие обстоятельства. Как следует из определения областного суда (имеется в распоряжении URA.RU), апелляционная инстанция указала на ряд нарушений. В частности, при изложении доказательств указаны не те нормативные акты. Также горсуд сослался на неисследованные доказательства. Совокупно доводы послужили причиной отмены приговора, отметили URA.RU в аппарате суда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Приговор Златоустовского городского суда (Челябинская область) отменили после неосторожного высказывания судьи. Как URA.RU рассказал адвокат Андрей Морозов, судья еще до завершения процесса признал подсудимого виновным в совершении особо тяжкого преступления. В аппарате суда отметили, что при отмене приговора были учтены также другие обстоятельства. «В ходе допроса свидетеля защиты, являющегося работодателем подсудимого, судья несмотря на положительную характеристику посоветовал искать нового сотрудника. Тем самым судья фактически признал человека виновным до оглашения приговора. К тому моменту не были исследованы все доказательства и выслушаны прения сторон. Это высказывание стало основанием для апелляции и последующей отмены приговора », — рассказал Морозов. Реплика осталась на аудиозаписи заседания. В результате в Челябинском областном суде приговор был отменен. Дело возвратилось в суд первой инстанции. В новом приговоре наказание для осужденного стало почти в два раза мягче предыдущего. Теперь осужденный выйдет на свободу существенно раньше. При изучении приговора Морозов обратил внимание также на другие обстоятельства. Как следует из определения областного суда (имеется в распоряжении URA.RU), апелляционная инстанция указала на ряд нарушений. В частности, при изложении доказательств указаны не те нормативные акты. Также горсуд сослался на неисследованные доказательства. Совокупно доводы послужили причиной отмены приговора, отметили URA.RU в аппарате суда.