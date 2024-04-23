23 апреля 2024

У жителей ХМАО вырос интерес к йоге почти в три раза

© Служба новостей «URA.RU»
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Мисс Екатеринбург-2016 - регата и йога, йога, кульбакова анфиса
В регионе стало больше на 85% объявлений от специалистов по йоге Фото:

Жители ХМАО начали чаще интересоваться услугами тренеров по йоге. Спрос на специалистов этой сферы вырос почти втрое. Об этом URA.RU сообщил руководитель категории «Красота и здоровье» на «Авито Услугах» Игорь Санников.

«В первом квартале 2024 года в ХМАО спрос на услуги тренеров по йоге увеличился почти втрое (+189%) по сравнению с первым кварталом 2023 года. Вместе с тем объявлений от специалистов по йоге стало больше на 85%», — рассказал Санников.

Кроме того, у жителей округа в 2024 году стали популярны занятия по лечебной физкультуре в фитнес-клубах. Отмечается, что югорчанки начали активно тренироваться, чтобы восстановиться после родов. Сами фитнес-клубы ради этого направления организовывают специальные пространства для занятий.

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Жители ХМАО начали чаще интересоваться услугами тренеров по йоге. Спрос на специалистов этой сферы вырос почти втрое. Об этом URA.RU сообщил руководитель категории «Красота и здоровье» на «Авито Услугах» Игорь Санников. «В первом квартале 2024 года в ХМАО спрос на услуги тренеров по йоге увеличился почти втрое (+189%) по сравнению с первым кварталом 2023 года. Вместе с тем объявлений от специалистов по йоге стало больше на 85%», — рассказал Санников. Кроме того, у жителей округа в 2024 году стали популярны занятия по лечебной физкультуре в фитнес-клубах. Отмечается, что югорчанки начали активно тренироваться, чтобы восстановиться после родов. Сами фитнес-клубы ради этого направления организовывают специальные пространства для занятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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