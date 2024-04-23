У жителей ХМАО вырос интерес к йоге почти в три раза

24 апреля 2024 в 06:50 Размер текста - 17 +

В регионе стало больше на 85% объявлений от специалистов по йоге Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жители ХМАО начали чаще интересоваться услугами тренеров по йоге. Спрос на специалистов этой сферы вырос почти втрое. Об этом URA.RU сообщил руководитель категории «Красота и здоровье» на «Авито Услугах» Игорь Санников. «В первом квартале 2024 года в ХМАО спрос на услуги тренеров по йоге увеличился почти втрое (+189%) по сравнению с первым кварталом 2023 года. Вместе с тем объявлений от специалистов по йоге стало больше на 85%», — рассказал Санников. Кроме того, у жителей округа в 2024 году стали популярны занятия по лечебной физкультуре в фитнес-клубах. Отмечается, что югорчанки начали активно тренироваться, чтобы восстановиться после родов. Сами фитнес-клубы ради этого направления организовывают специальные пространства для занятий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители ХМАО начали чаще интересоваться услугами тренеров по йоге. Спрос на специалистов этой сферы вырос почти втрое. Об этом URA.RU сообщил руководитель категории «Красота и здоровье» на «Авито Услугах» Игорь Санников. «В первом квартале 2024 года в ХМАО спрос на услуги тренеров по йоге увеличился почти втрое (+189%) по сравнению с первым кварталом 2023 года. Вместе с тем объявлений от специалистов по йоге стало больше на 85%», — рассказал Санников. Кроме того, у жителей округа в 2024 году стали популярны занятия по лечебной физкультуре в фитнес-клубах. Отмечается, что югорчанки начали активно тренироваться, чтобы восстановиться после родов. Сами фитнес-клубы ради этого направления организовывают специальные пространства для занятий.