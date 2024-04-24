МИД КНДР: поле боя на Украине стало кладбищем оружия, которым хвалились США

Поле боя на Украине превратилось в кладбище вооружений, которыми хвастались НАТО и США в частности. Об этом заявил министр иностранных дел КНДР Им Чхон Иль.
«Поле боя на Украине уже давно превратилось в кладбище разных вооружений. Ими хвалились США и НАТО», — приводит слова заместителя министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
По мнению заместителя министра, дополнительная военная помощь США Украине не несет реальной пользы и служит лишь временным облегчением для украинского руководства. При этом министр охарактеризовал команду президента Украины Владимира Зеленского как «свору».
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