МИД КНДР: поле боя на Украине стало кладбищем оружия, которым хвалились США

24 апреля 2024 в 04:17 Размер текста - 17 +

Министр иностранных дел КНДР охарактеризовал команду Зеленского как «свору» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Поле боя на Украине превратилось в кладбище вооружений, которыми хвастались НАТО и США в частности. Об этом заявил министр иностранных дел КНДР Им Чхон Иль. «Поле боя на Украине уже давно превратилось в кладбище разных вооружений. Ими хвалились США и НАТО», — приводит слова заместителя министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). По мнению заместителя министра, дополнительная военная помощь США Украине не несет реальной пользы и служит лишь временным облегчением для украинского руководства. При этом министр охарактеризовал команду президента Украины Владимира Зеленского как «свору». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поле боя на Украине превратилось в кладбище вооружений, которыми хвастались НАТО и США в частности. Об этом заявил министр иностранных дел КНДР Им Чхон Иль. «Поле боя на Украине уже давно превратилось в кладбище разных вооружений. Ими хвалились США и НАТО», — приводит слова заместителя министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). По мнению заместителя министра, дополнительная военная помощь США Украине не несет реальной пользы и служит лишь временным облегчением для украинского руководства. При этом министр охарактеризовал команду президента Украины Владимира Зеленского как «свору».