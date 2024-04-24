МИД КНДР: поле боя на Украине стало кладбищем оружия, которым хвалились США

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Посольство КНДР. Москва, флаг кндр, посольство кндр
Министр иностранных дел КНДР охарактеризовал команду Зеленского как «свору» Фото:

Поле боя на Украине превратилось в кладбище вооружений, которыми хвастались НАТО и США в частности. Об этом заявил министр иностранных дел КНДР Им Чхон Иль.

«Поле боя на Украине уже давно превратилось в кладбище разных вооружений. Ими хвалились США и НАТО», — приводит слова заместителя министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

По мнению заместителя министра, дополнительная военная помощь США Украине не несет реальной пользы и служит лишь временным облегчением для украинского руководства. При этом министр охарактеризовал команду президента Украины Владимира Зеленского как «свору».

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Поле боя на Украине превратилось в кладбище вооружений, которыми хвастались НАТО и США в частности. Об этом заявил министр иностранных дел КНДР Им Чхон Иль. «Поле боя на Украине уже давно превратилось в кладбище разных вооружений. Ими хвалились США и НАТО», — приводит слова заместителя министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). По мнению заместителя министра, дополнительная военная помощь США Украине не несет реальной пользы и служит лишь временным облегчением для украинского руководства. При этом министр охарактеризовал команду президента Украины Владимира Зеленского как «свору».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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