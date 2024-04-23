Челябинцам предложили взять кредиты на замену лифта

24 апреля 2024 в 11:48 Размер текста - 17 +

Стоимость замены старого лифта зачастую неподъемна для владельцев спецсчетов Фото: Анна Майорова © URA.RU Для замены лифтов жителям Челябинской области, собирающим деньги на капремонт на спецсчете, предложили взять кредиты либо перевести сбор средств в общий котел. Решение необходимо принять в ближайшее время, заявил гендиректор областного регоператора капремонта Виктор Тихоненко. «Как показывает практика, собственники, собирая средства на капремонт на спецсчетах, занимаются всем, кроме замены лифтов. В регионе таких случаев единицы. Собственники должны уже в ближайшее время на общем собрании определиться и принять решение об источнике финансирования — продолжать копить на спецсчетах и при их недостаче брать кредиты, либо переводить сбор средств в общий котел», — отметил Тихоненко в ходе прямой трансляции на сайте «Центра управления регионом». Тихоненко отметил, что определиться нужно до 15 февраля 2025 года. В целом до конца года регоператор планирует заменить в регионе порядка 600 лифтов. Сейчас в работе находятся 165 кабины, объявлен аукцион на 190 лифтов. Всего с 2015 года регоператор заменил в регионе более 4100 лифтов. В рамках действующего краткосрочного плана на 2024—2026 годы планируется заменить 2300 лифтов. Из них 229 лифтов находятся на спецсчетах. 149 единиц уже переводят средства в общий котел. Ранее стало известно, что некоторые управляющие компании Челябинска уже собирают с жильцов многоквартирных домов десятки тысяч рублей на замену лифтов. Речь идет о компаниях, аккумулирующих деньги на капремонт на спецсчетах дома. Жителям предлагают брать кредит либо оформить на эти цели платежи в рассрочку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для замены лифтов жителям Челябинской области, собирающим деньги на капремонт на спецсчете, предложили взять кредиты либо перевести сбор средств в общий котел. Решение необходимо принять в ближайшее время, заявил гендиректор областного регоператора капремонта Виктор Тихоненко. «Как показывает практика, собственники, собирая средства на капремонт на спецсчетах, занимаются всем, кроме замены лифтов. В регионе таких случаев единицы. Собственники должны уже в ближайшее время на общем собрании определиться и принять решение об источнике финансирования — продолжать копить на спецсчетах и при их недостаче брать кредиты, либо переводить сбор средств в общий котел», — отметил Тихоненко в ходе прямой трансляции на сайте «Центра управления регионом». Тихоненко отметил, что определиться нужно до 15 февраля 2025 года. В целом до конца года регоператор планирует заменить в регионе порядка 600 лифтов. Сейчас в работе находятся 165 кабины, объявлен аукцион на 190 лифтов. Всего с 2015 года регоператор заменил в регионе более 4100 лифтов. В рамках действующего краткосрочного плана на 2024—2026 годы планируется заменить 2300 лифтов. Из них 229 лифтов находятся на спецсчетах. 149 единиц уже переводят средства в общий котел. Ранее стало известно, что некоторые управляющие компании Челябинска уже собирают с жильцов многоквартирных домов десятки тысяч рублей на замену лифтов. Речь идет о компаниях, аккумулирующих деньги на капремонт на спецсчетах дома. Жителям предлагают брать кредит либо оформить на эти цели платежи в рассрочку.