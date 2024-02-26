В Челябинске управкомпании собирают с жильцов десятки тысяч рублей на лифты

27 февраля 2024 в 14:58 Размер текста - 17 +

Олег Гербер в прямом эфире ответил на вопросы о замене лифтового хозяйства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске есть случаи, когда управляющие компании собирают с жильцов многоквартирных домов десятки тысяч рублей на замену лифтов. Об этом 27 февраля заявил спикер заксобрания региона Олег Гербер в рамках просветительского интернет-проекта ЗСО «О ЖКХ — просто». «Управкомпании занимаются поквартирным обходом и собирают чуть ли не по 50 тысяч рублей. Речь идет о компаниях, аккумулирующих деньги на капремонт на спецсчетах дома. В таких случаях Госжилинспекция должна задуматься, почему управляющей компанией и ремонт не делался, и на замену лифтов денег нет», — уверен Гербер. По словам Гербера, в стране разрабатываются механизмы для решения подобных ситуаций. Это рассрочка платежа за лифт, либо принудительный перевод средств дома в «общий котел» оператора капремонта. По информации Гербера, фонду капитального ремонта предстоит заменить в регионе порядка двух тысяч лифтов до 2025 года включительно. При этом в последние годы стоимость лифтов увеличилась, и на это требуется порядка восьми — девяти миллиардов рублей. Интернет-проект «О ЖКХ — просто реализуется заксобранием региона. В нем в прямом эфире депутаты в соцсетях отвечают на вопросы зрителей. Гербер подчеркнул, что ЖКХ — не самый честный бизнес, и сотрудники управкомпании зачастую специально запутывают жильцов. Задача депутатов, в том числе в рамках проекта «О ЖКХ — просто», объяснить людям, как грамотно решать проблемы, с которыми они сталкиваются в коммунальной сфере. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске есть случаи, когда управляющие компании собирают с жильцов многоквартирных домов десятки тысяч рублей на замену лифтов. Об этом 27 февраля заявил спикер заксобрания региона Олег Гербер в рамках просветительского интернет-проекта ЗСО «О ЖКХ — просто». «Управкомпании занимаются поквартирным обходом и собирают чуть ли не по 50 тысяч рублей. Речь идет о компаниях, аккумулирующих деньги на капремонт на спецсчетах дома. В таких случаях Госжилинспекция должна задуматься, почему управляющей компанией и ремонт не делался, и на замену лифтов денег нет», — уверен Гербер. По словам Гербера, в стране разрабатываются механизмы для решения подобных ситуаций. Это рассрочка платежа за лифт, либо принудительный перевод средств дома в «общий котел» оператора капремонта. По информации Гербера, фонду капитального ремонта предстоит заменить в регионе порядка двух тысяч лифтов до 2025 года включительно. При этом в последние годы стоимость лифтов увеличилась, и на это требуется порядка восьми — девяти миллиардов рублей. Интернет-проект «О ЖКХ — просто реализуется заксобранием региона. В нем в прямом эфире депутаты в соцсетях отвечают на вопросы зрителей. Гербер подчеркнул, что ЖКХ — не самый честный бизнес, и сотрудники управкомпании зачастую специально запутывают жильцов. Задача депутатов, в том числе в рамках проекта «О ЖКХ — просто», объяснить людям, как грамотно решать проблемы, с которыми они сталкиваются в коммунальной сфере.