В ХМАО водитель погиб, врезавшись в теплотрассу

Житель Сургута врезался в теплотрассу
В Сургуте (ХМАО) водитель врезался в теплотрассу на улице Григория Кукуевицкого. Предположительно, мужчине стало плохо за рулем, сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции.
«[Авария произошла] на улице Кукуевицкого. По предварительной информации, у водителя были проблемы со здоровьем», — рассказали агентству в ведомстве.
Ранее URA.RU писало о смертельной аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Внедорожник SsangYong выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом КАМАЗ.
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