23 апреля 2024

В ХМАО водитель погиб, врезавшись в теплотрассу

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , теплотрасса, знак эвакуатор
Житель Сургута врезался в теплотрассу Фото:

В Сургуте (ХМАО) водитель врезался в теплотрассу на улице Григория Кукуевицкого. Предположительно, мужчине стало плохо за рулем, сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции.

«[Авария произошла] на улице Кукуевицкого. По предварительной информации, у водителя были проблемы со здоровьем», — рассказали агентству в ведомстве.

Ранее URA.RU писало о смертельной аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Внедорожник SsangYong выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом КАМАЗ.

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В Сургуте (ХМАО) водитель врезался в теплотрассу на улице Григория Кукуевицкого. Предположительно, мужчине стало плохо за рулем, сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции. «[Авария произошла] на улице Кукуевицкого. По предварительной информации, у водителя были проблемы со здоровьем», — рассказали агентству в ведомстве. Ранее URA.RU писало о смертельной аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Внедорожник SsangYong выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом КАМАЗ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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