На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ограничено движение из-за смертельной аварии. Фото

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В аварии погиб 57-летний водитель одной из машин Фото:

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск (Тобольский район) произошло ДТП, в котором погиб один из водителей. В связи с этим осуществляется реверсивное движение по одной полосе. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

«Трагедия на 305-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. По предварительным данным, внедорожник SsangYong выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом „КАМАЗ“. Движение частично ограничено, осуществляется по одной полосе в реверсивном порядке», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

В аварии погиб 57-летний водитель SsangYong. На месте ДТП сейчас работает наряд ДПС и оперативно-следственная группа. Обстоятельства трагедии выясняются.

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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск (Тобольский район) произошло ДТП, в котором погиб один из водителей. В связи с этим осуществляется реверсивное движение по одной полосе. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону. «Трагедия на 305-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. По предварительным данным, внедорожник SsangYong выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом „КАМАЗ“. Движение частично ограничено, осуществляется по одной полосе в реверсивном порядке», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. В аварии погиб 57-летний водитель SsangYong. На месте ДТП сейчас работает наряд ДПС и оперативно-следственная группа. Обстоятельства трагедии выясняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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