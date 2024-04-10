На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ограничено движение из-за смертельной аварии. Фото

10 апреля 2024 в 22:42 Размер текста - 17 +

В аварии погиб 57-летний водитель одной из машин Фото: Владимир Андреев © URA.RU На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск (Тобольский район) произошло ДТП, в котором погиб один из водителей. В связи с этим осуществляется реверсивное движение по одной полосе. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону. «Трагедия на 305-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. По предварительным данным, внедорожник SsangYong выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом „КАМАЗ“. Движение частично ограничено, осуществляется по одной полосе в реверсивном порядке», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. В аварии погиб 57-летний водитель SsangYong. На месте ДТП сейчас работает наряд ДПС и оперативно-следственная группа. Обстоятельства трагедии выясняются. Фото: telegram-канал «ГИБДД по Тюменской области» Фото: telegram-канал «ГИБДД по Тюменской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск (Тобольский район) произошло ДТП, в котором погиб один из водителей. В связи с этим осуществляется реверсивное движение по одной полосе. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону. «Трагедия на 305-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. По предварительным данным, внедорожник SsangYong выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом „КАМАЗ“. Движение частично ограничено, осуществляется по одной полосе в реверсивном порядке», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. В аварии погиб 57-летний водитель SsangYong. На месте ДТП сейчас работает наряд ДПС и оперативно-следственная группа. Обстоятельства трагедии выясняются.