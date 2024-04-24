Все имущество Блиновской выставили на продажу

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Блиновская пытается погасить долги по налогам Фото:

Имущество семьи блогера Елены Блиновской выставлено на продажу для погашения налоговой задолженности. Об этом сообщила ее адвокат Наталия Сальникова.

«На сегодняшний момент все имущество, которое есть у семьи, выставлено на продажу. Это абсолютная правда. Абсолютная правда в том, что семья предпринимает все попытки для того, чтобы погасить недоимку», — приводит слова Сальниковой РИА Новости. Адвокат также отметила, что информация о лотах доступна в открытых источниках.

Мосгорсуд продлил арест Блиновской до 26 июля. В ходе судебного заседания стало известно о готовности блогера погасить задолженность и о согласии следствия «разморозить» часть ее имущества для этой цели.

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Имущество семьи блогера Елены Блиновской выставлено на продажу для погашения налоговой задолженности. Об этом сообщила ее адвокат Наталия Сальникова. «На сегодняшний момент все имущество, которое есть у семьи, выставлено на продажу. Это абсолютная правда. Абсолютная правда в том, что семья предпринимает все попытки для того, чтобы погасить недоимку», — приводит слова Сальниковой РИА Новости. Адвокат также отметила, что информация о лотах доступна в открытых источниках. Мосгорсуд продлил арест Блиновской до 26 июля. В ходе судебного заседания стало известно о готовности блогера погасить задолженность и о согласии следствия «разморозить» часть ее имущества для этой цели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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