Все имущество Блиновской выставили на продажу

Имущество семьи блогера Елены Блиновской выставлено на продажу для погашения налоговой задолженности. Об этом сообщила ее адвокат Наталия Сальникова.
«На сегодняшний момент все имущество, которое есть у семьи, выставлено на продажу. Это абсолютная правда. Абсолютная правда в том, что семья предпринимает все попытки для того, чтобы погасить недоимку», — приводит слова Сальниковой РИА Новости. Адвокат также отметила, что информация о лотах доступна в открытых источниках.
Мосгорсуд продлил арест Блиновской до 26 июля. В ходе судебного заседания стало известно о готовности блогера погасить задолженность и о согласии следствия «разморозить» часть ее имущества для этой цели.
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