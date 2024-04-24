Все имущество Блиновской выставили на продажу

24 апреля 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

Блиновская пытается погасить долги по налогам Фото: Игорь Пантин © URA.RU Имущество семьи блогера Елены Блиновской выставлено на продажу для погашения налоговой задолженности. Об этом сообщила ее адвокат Наталия Сальникова. «На сегодняшний момент все имущество, которое есть у семьи, выставлено на продажу. Это абсолютная правда. Абсолютная правда в том, что семья предпринимает все попытки для того, чтобы погасить недоимку», — приводит слова Сальниковой РИА Новости. Адвокат также отметила, что информация о лотах доступна в открытых источниках. Мосгорсуд продлил арест Блиновской до 26 июля. В ходе судебного заседания стало известно о готовности блогера погасить задолженность и о согласии следствия «разморозить» часть ее имущества для этой цели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Имущество семьи блогера Елены Блиновской выставлено на продажу для погашения налоговой задолженности. Об этом сообщила ее адвокат Наталия Сальникова. «На сегодняшний момент все имущество, которое есть у семьи, выставлено на продажу. Это абсолютная правда. Абсолютная правда в том, что семья предпринимает все попытки для того, чтобы погасить недоимку», — приводит слова Сальниковой РИА Новости. Адвокат также отметила, что информация о лотах доступна в открытых источниках. Мосгорсуд продлил арест Блиновской до 26 июля. В ходе судебного заседания стало известно о готовности блогера погасить задолженность и о согласии следствия «разморозить» часть ее имущества для этой цели.