Развлечения Знаменитости Лепс открывает караоке-бар в Петербурге 25 апреля 2024 в 07:57 Размер текста - 17 + Бар, совладельцем которого выступает Лепс, планируют открыть в Петербурге летом 2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певец Григорий Лепс летом 2024 года планирует открыть свой караоке-бар Leps Bar в Санкт-Петербурге. Его площадь составляет более 500 квадратных метров. Об этом сообщили в компании NF Group, которая выступила консультантом сделки. «Караоке-бар, совладельцем которого является российский эстрадный певец Григорий Лепс, откроется в Санкт-Петербурге на Конюшенной площади, дом 2», — заявил представитель компании. Его слова передает РИА Новости. Представитель NF Group добавил, что площадь помещения составляет свыше 500 квадратных метров. Отмечается, что бар планируется открыть летом текущего года. Он будет включать в себя коктейль-бар, караоке и ночной клуб. В компании уточнили, что бар граничит с одним из основных торговых коридоров Петербурга — Большой Конюшенной улицей. Согласно результатам 2023 года, ставка аренды там составила 3,8-7,7 тысячи рублей за квадратный метр ежемесячно. На данный момент одноименное заведение представлено в Новосибирске. Накануне там отдыхал Лепс, он спел несколько песен. Оказалось, что в баре отмечали день рождения администратора артиста, передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Певец Григорий Лепс летом 2024 года планирует открыть свой караоке-бар Leps Bar в Санкт-Петербурге. Его площадь составляет более 500 квадратных метров. Об этом сообщили в компании NF Group, которая выступила консультантом сделки. «Караоке-бар, совладельцем которого является российский эстрадный певец Григорий Лепс, откроется в Санкт-Петербурге на Конюшенной площади, дом 2», — заявил представитель компании. Его слова передает РИА Новости. Представитель NF Group добавил, что площадь помещения составляет свыше 500 квадратных метров. Отмечается, что бар планируется открыть летом текущего года. Он будет включать в себя коктейль-бар, караоке и ночной клуб. В компании уточнили, что бар граничит с одним из основных торговых коридоров Петербурга — Большой Конюшенной улицей. Согласно результатам 2023 года, ставка аренды там составила 3,8-7,7 тысячи рублей за квадратный метр ежемесячно. На данный момент одноименное заведение представлено в Новосибирске. Накануне там отдыхал Лепс, он спел несколько песен. Оказалось, что в баре отмечали день рождения администратора артиста, передает «Царьград». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям