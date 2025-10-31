От детства под пулями до брака с юным нефтяником: путь к успеху Айзы

Айза выйдет замуж вот уже в третий раз Фото: Анна Салынская/ТАСС

Айза-Лилуна Ай — одна из самых противоречивых звезд российского шоу-бизнеса. Многие помнят звезду как экс-супругу Гуфа, а ведь Айза скоро выйдет замуж в третий раз: предложение сделал ухажер, который младше звезды на десять лет. URA.RU рассказывает историю Айзы.

Детство и юность Айзы

Айза Вагапова родилась 10 декабря 1984 года в Грозном. Ее детство пришлось на годы первой чеченской войны. Семья пережила разлуку — отец оказался в Москве, а мать с дочерью три года не могла покинуть осажденный город. «Нас с мамой ставили к стенке. Вокруг нас стреляли пьяные солдаты», — вспоминала Айза в интервью на телеканале «Супер».

Звезда также отмечала, что все это время отец считал их погибшими, а при встрече не смог сдержать слез. Эти события, по признанию самой Долматовой, сильно повлияли на ее характер: она рано привыкла полагаться только на себя.

Тяжелое детство закалило характер звезды Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Global Look Press

После переезда в Москву Айза закончила школу и поступила в Московский государственный лингвистический университет на факультет экономики и права. Детство и юность знаменитость редко обсуждает публично. Известно лишь, что уже в студенческие годы она увлекалась модой, экспериментировала с образом и вела активную социальную жизнь.

Как Айза стала популярной

Первые шаги в публичной сфере Айза сделала в столичной тусовке начала 2000-х. Она работала визажистом, стилистом и дизайнером украшений, открыв небольшой шоурум совместно с подругой. Со временем перешла к созданию собственной марки одежды и аксессуаров.

Наибольшую известность ей принесли блоги в интернете. Аккаунты Долматовой в соцсетях стали площадкой, на которых она обсуждала моду, психологию, отношения и саморазвитие. Позже она запустила имидж-лабораторию Ai Lab, совмещающую бьюти-сервис, салон и творческую площадку.

Однако настоящая популярность пришла после брака с рэпером Алексеем Долматовым, более известным как Гуф. Именно этот союз вывел Айзу на страницы таблоидов и сделал ее постоянной героиней светской хроники.

Чем занимается Айза

Отношения с Гуфом сделали Айзу звездой Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Айза выстроила карьеру сразу в нескольких направлениях. Она — блогер, предприниматель, телеведущая и певица. На телевидении появилась в 2013 году, сменив Рому Желудя в передаче «Неформат чарта». Затем участвовала в проектах «Барышня-крестьянка», «Беременные», «Любовь на выживание», «Голос улиц», «Звезды в Африке», «Форт Боярд» и других.

В 2018 году под сценическим именем A(Z)IZA она выпустила дебютный рэп-альбом THE MONKEY. Песни отличались резкой лирикой и социальной тематикой. Позже Долматова записала еще несколько треков и клипов, в том числе ROLLIN» и ZAKAT.

Перебравшись на Бали, Айза решила заняться сдачей коттеджей. В интервью Собчак звезда заявила, что сдает свою виллу, пока находится в Москве. Затем в соцсетях Айза рассказала о земле, которую купила за границей.

«Одну купила и продала дороже. Вторую купила. Построила себе домик. Еще одну купила. Половину продам. На одной части построю детям дом и небольшой отель. А именно эти почти 10 соток будут для дома — для меня, для детей и моих родителей, а домик, в котором живу сейчас, и еще два рядом, которые я тоже построила, буду сдавать», — перечислила Айза в соцсетях.

На Бали Айза решила сдавать недвижимость Фото: instagram \ kto_takaya (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Как бизнесвумен, Айза развивает индустрию красоты. Ее сеть салонов Ai Lab со временем превратилась в узнаваемый бренд, а в 2025 году она объявила о перезапуске проекта под названием Ai Lab 2.0. Помимо этого, Анохина выступает дизайнером одежды и амбассадором бьюти-брендов.

Личная жизнь Айзы

Личная жизнь Долматовой всегда оставалась в центре внимания СМИ. Ее первый громкий роман — с рэпером Гуфом. Пара познакомилась в начале 2000-х и вскоре поженилась. В 2010 году у них родился сын Сами. Отношения постоянно сопровождались конфликтами из-за зависимости рэпера. После нескольких лет совместной жизни супруги развелись.

Второй брак Айзы состоялся в 2015 году. Ее избранником стал серфер и предприниматель Дмитрий Анохин. Свадьба прошла в Лас-Вегасе, а молодые обосновались на Бали. В 2016 году родился второй сын, Элвис. Однако семейная жизнь вновь не сложилась: в 2020-м пара развелась. После расставания Долматова рассказала о трудных отношениях и конфликтах вокруг совместного бизнеса.

Позже Айзе приписывали романы с певцом Олегом Майами и блогером Ильей Бланко. Отношения с Майами она сама подтвердила, но продлились они недолго. В 2021 году пара рассталась.

Айза выходит замуж в третий раз, на этот раз за юного нефтяника Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

С 2024 года Айза встречается со Степаном Кузьменко, сотрудником «Газпрома» из Нижневартовска. Он младше возлюбленной на десять лет. В 2025 году пара стала участниками реалити-шоу «Ставка на любовь», где Кузьменко сделал Айзе предложение руки и сердца.

Во время церемонии голосования, на глазах у участников и ведущих, Степан встал, взял микрофон и произнес признание: «определенно уверен в том, что хочу прожить с тобой эту жизнь. Счастливую жизнь, полную любви и радости. Но прежде чем это сделать, мне нужно задать тебе один вопрос. Айза-Лилуна Ай, ты будешь моей женой?».

Айза тут же ответила «Да» и надела кольцо на палец. Влюбленные обнялись, а на съемочной площадке вспыхнули фейерверки.

Дети Айзы

У Айзы двое сыновей. Старший, Сами, родился в 2010 году в браке с Алексеем Долматовым. Имя выбрали с чеченским подтекстом — «приближенный к Богу». Младший сын, Элвис, появился в 2016 году от второго мужа Дмитрия Анохина.

Оба мальчика проводят много времени с матерью и часто появляются в ее блогах. Айза подчеркивает, что старается быть для них не только родителем, но и другом, а также открыто говорит о трудностях материнства.

Чем больна Айза

В последние годы Долматова открыто говорит о психическом здоровье. В 2023 году она рассказала, что ей поставлен диагноз клиническая депрессия и тревожное расстройство средней тяжести. Поводом для обращения к специалистам стали эмоциональные срывы, бессонница и панические атаки.

Айза признавалась, что страдает от депрессии Фото: instagram \ kto_takaya (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Стараюсь посмотреть на этот мир радостными глазами, но мой депрессивный эпизод взял верх и мне пока очень не очень. Каждый раз, когда такое происходит, хочу бросить эту борьбу и начать пить лекарства… но зависеть от них мне еще страшнее… Любой конфликт, любая сильная эмоция, усталость откидывает меня глубоко назад в моей работе и борьбе с болезнью», — делилась Айза с подписчиками.

Айза не скрывает, что периодически проходит курс психотерапии и принимает назначенные врачами препараты. В интервью она отмечала, что переезд на Бали помог справиться с тревогой: спокойный ритм острова, солнце и море оказались для нее своеобразной терапией.